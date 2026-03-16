桃園迷途阿嬤被車流嚇到「抱電桿」 平鎮警暖送她回家

桃園吳姓阿嬤被車流嚇到「抱電桿」，平鎮警暖送她回家。（警方提供）

桃園市一名78歲患有失智症的吳姓阿嬤，昨（15）日午後趁家人不注意，獨自從龍潭區住家外出，步行到平鎮區南平路二段時，因被車流嚇到，只好抱著電桿不放，所幸平鎮警分局路過即時發現，協助她平安返家。

平鎮派出所長章駿城今（16）日表示，家住龍潭，患有失智症的吳姓阿嬤，日前才因外出跌倒住院，剛出院就趁著家人不注意獨自離家，拄著拐杖一路從龍潭大池徒步7公里走到平鎮區南平路二段，因該路段路幅較窄、車流量大，一時被車流嚇得動彈不得，只能抱著電桿直發抖。

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恰巧平鎮所警員鄺鏡達、林偉傑巡邏經過，見到吳姓阿嬤一臉驚慌失措，趕緊停下車輛上前關心，儘管她面對員警詢問語焉不詳，直嚷嚷喊著肚子餓，2警觀察她四肢無力、疑有脫水狀況，不敢大意，隨即將她帶回派出所安置，並提供熱飲及熱食供她補充體力，待她狀況稍微穩定後，員警也檢視她有無外傷。

經過耐心詢問，幸好吳姓阿嬤還能說出自己名字，透過警用系統多方比對，總算順利查出她的身分。其子接獲通知後趕到派出所，見母親平安無恙，激動地頻頻向員警道謝，並表示幸好員警即時伸援，否則後果不堪設想。

平鎮警分局長李維振提醒，家中有失智長者的民眾應提高警覺，建議為長者配戴印有緊急聯絡資訊的識別手環，或安裝定位裝置，一旦發生走失狀況，警方或熱心民眾便能於第一時間聯繫家屬，確保長者安全。

桃園吳姓阿嬤被車流嚇到「抱電桿」，平鎮警暖送她回家。（警方提供）

桃園吳姓阿嬤被車流嚇到「抱電桿」，平鎮警暖送她回家。（警方提供）

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