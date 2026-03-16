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    首頁 > 社會

    宜蘭3車撞成一團將馬路「填滿」網友驚呼像拍追逐戲

    2026/03/16 12:30 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東運動公園堤防道路一處路口，今天發生3輛轎車相撞後併排路面，將馬路「填滿」。（警方提供）

    羅東運動公園堤防道路一處路口，今天發生3輛轎車相撞後併排路面，將馬路「填滿」。（警方提供）

    宜蘭縣羅東運動公園堤防道路一處路口，今天（16日）發生3輛轎車相撞後併排路面，將馬路「填滿」，畫面被PO上網，網友調侃說，「撞這樣，我還以為在拍追逐戲」，這起車禍一度影響通行，所幸沒人受傷，肇事原因尚待釐清。

    事發當下，目擊者拍攝影像傳上臉書社團，「羅運的堤防太厲害！把馬路填滿！有沒有網友可以敘述一下，這樣車禍怎麼發生」，其他鄉民留言，「互不相讓」、「就3個人都覺得對方會讓然後就出事了」、「三寶大對決」。

    羅東警分局指出，警方在上午7點59分獲報，直指冬山鄉廣興路682巷與新邦路口發生交通事故，轄區警員到場處置，經過了解，林姓民眾駕駛轎車沿著冬山鄉廣興路682巷北往南方向行駛，行經路口欲左轉時，與對向黃姓民眾駕駛直行轎車碰撞，再波及李姓民眾駕駛的轎車，3方駕駛均未受傷，酒測值零。

    警方呼籲用路人開車行經路口欲轉彎時，轉彎車應暫停讓直行車先行，並注意對向及周遭來車動態，確認安全無虞再通過，切勿搶快以免釀成意外。

    事故發生後一度影響通行。（警方提供）

    事故發生後一度影響通行。（警方提供）

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