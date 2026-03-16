重大兒虐創4個月速審判決 承辦檢察官許亞文獲「菁英獎」

橋頭地檢署檢察官許亞文（右）獲首屆「檢察機關偵辦婦幼案件有功人士獎」個人菁英獎。（圖由橋頭地檢署提供）

橋頭地檢署檢察官許亞文長期耕耘婦幼保護案件之偵辦，因起訴「5F 自拍」網站散布兒少性影像，瓦解性剝削平台，並偵辦重大兒虐案，創下4個月內一審判決紀錄，獲首屆「檢察機關偵辦婦幼案件有功人士獎」個人菁英獎。

女檢許亞文去年指揮偵辦「5F 自拍」色情網站，非法散布包含兒少在內之性影像，該網站自2024年1月至去年7月間，性影像處理中心接獲152件申訴，網站不法收益獲取逾1500萬元。去年11月25日起訴，審酌情節重大，對主嫌求處5年重刑，嚴懲數位性暴力。

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許亞文並與高醫醫療團隊專業研討，精準釐清兒虐幼童傷勢，查明犯罪事實及證據，去年4月起訴至去年6月法院判決 僅耗時4個月，被告分別被法官判處3年5月及2年3月徒刑，創下偵審迅速接軌之典範，並透過專案報告強化基層醫法教育訓練。

橋檢檢察長郭景東表示，近來婦幼案件類型急遽變化，結合數位性別暴力之性影像、跟蹤騷擾案件等已成為婦幼案件之大宗，已採取「高雄地區性影像案件全面搜索制度」、「高雄地區毒害兒少同步採取嫌疑人毛髮送驗措施」等精進措施，打擊性影像、毒害兒少之犯罪。

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