台灣祭倒數！恆警強力肅毒 搗破民宿毒窟逮獲2通緝犯

恆警強力肅毒 搗破民宿毒窟逮獲2通緝犯。（警方提供）

屏東年度音樂盛事「2026台灣祭」即將在4月3日於墾丁引爆，為確保這場樂迷期盼的盛會不受毒品與治安份子騷擾，恆春警方連日展開「治安淨化」大掃蕩。恆春分局日前接獲線報，指稱有通緝犯潛伏於轄區民宿，專案小組於11日果斷出擊，一舉逮獲張、廖兩名通緝犯，並起獲海洛因、安非他命等毒品，展現守護音樂殿堂的決心。

恆春警方調查，52年次的張姓男子與61年次的廖姓男子均為治安通緝對象，兩人為躲避查緝，藏身於恆春地區的一處民宅民宿。專案小組獲報後嚴密監控，11日見時機成熟發動攻堅，當場將兩人制伏。

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警方在現場搜查時，查扣了海洛因2包（毛重共2.98公克）、安非他命1包（毛重0.85公克），以及安非他命吸食器、分裝袋2批、手機3支、磅秤與藥鏟等證物，現場宛如一個小型毒品發送站。經初步尿液採檢，張、廖兩嫌皆呈現毒品陽性反應。警方訊後除依通緝罪名將兩人解送屏東地檢署外，另依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。

「絕不容許不法份子汙染音樂饗宴！」恆春分局強調，台灣祭是恆春半島的年度大事，警方已啟動治安「零死角」專案，除與轄內民宿、飯店業者建立「友善通報網」外，也結合縣府針對轄內八大行業進行高強度聯合稽查，要讓來南台灣朝聖的樂迷能在最安全、乾淨的環境下享受音樂。

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恆警強力肅毒 搗破民宿毒窟逮獲2通緝犯。（警方提供）

恆警強力肅毒 搗破民宿毒窟逮獲2通緝犯。（警方提供）

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