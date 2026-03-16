印尼移工準備返鄉途中車禍！3車連環撞1死7傷

小貨車側撞廂型車（在轎車後方的車），兩車扭轉後翻覆，造成1死7傷，其中有5名印尼移工。（草屯警分局提供）

南投草屯鎮昨日凌晨發生1死7輕重傷的車禍！1輛載著5名準備到機場搭機的印尼籍移工的廂型車，在閃燈的玉屏路、博愛路口，與小貨車側撞，並擦撞停等的轎車，2車翻覆，有1名女移工拋出車外，其餘擠壓在後面座椅，50歲男移工死亡，其妻和其他移工輕重傷，另被波及的轎車也有2人受傷。小貨車和廂型車駕駛自行爬出。

1輛由台灣人駕駛的廂型車，車上載著1男4女的印尼籍移工，他們要到南投市搭搭遊覽車，與其他印尼移工準備到機場搭機返鄉，廂型車行經草屯鎮玉屏路、博愛路口，與1輛小貨車側撞，撞擊力強大，兩車扭轉後翻覆，並也擦撞另一部停等的轎車。

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廂型車經扭轉翻覆後，有1名女移工拋出車外受重傷，而其他4人全被擠壓在後面第三排椅子疊在一起，其中50歲印尼籍男移工當場失去生命徵象，送醫仍不治，返鄉途中遭遇車禍客死異鄉。

死者的妻子也在車上受傷，所幸沒有生命危險。車上另有2名女移工傷勢嚴重，與拋飛的女移工均轉送台中的中山、中國附醫、彰基醫院救治。

小貨車與廂型車對撞前穿越馬路。（草屯警分局提供）

廂型車右側被小貨車擦撞。（草屯警分局提供）

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