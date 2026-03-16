為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    印尼移工準備返鄉途中車禍！3車連環撞1死7傷

    2026/03/16 11:59 記者陳鳳麗／南投報導
    小貨車側撞廂型車（在轎車後方的車），兩車扭轉後翻覆，造成1死7傷，其中有5名印尼移工。（草屯警分局提供）

    小貨車側撞廂型車（在轎車後方的車），兩車扭轉後翻覆，造成1死7傷，其中有5名印尼移工。（草屯警分局提供）

    南投草屯鎮昨日凌晨發生1死7輕重傷的車禍！1輛載著5名準備到機場搭機的印尼籍移工的廂型車，在閃燈的玉屏路、博愛路口，與小貨車側撞，並擦撞停等的轎車，2車翻覆，有1名女移工拋出車外，其餘擠壓在後面座椅，50歲男移工死亡，其妻和其他移工輕重傷，另被波及的轎車也有2人受傷。小貨車和廂型車駕駛自行爬出。

    1輛由台灣人駕駛的廂型車，車上載著1男4女的印尼籍移工，他們要到南投市搭搭遊覽車，與其他印尼移工準備到機場搭機返鄉，廂型車行經草屯鎮玉屏路、博愛路口，與1輛小貨車側撞，撞擊力強大，兩車扭轉後翻覆，並也擦撞另一部停等的轎車。

    廂型車經扭轉翻覆後，有1名女移工拋出車外受重傷，而其他4人全被擠壓在後面第三排椅子疊在一起，其中50歲印尼籍男移工當場失去生命徵象，送醫仍不治，返鄉途中遭遇車禍客死異鄉。

    死者的妻子也在車上受傷，所幸沒有生命危險。車上另有2名女移工傷勢嚴重，與拋飛的女移工均轉送台中的中山、中國附醫、彰基醫院救治。

    小貨車與廂型車對撞前穿越馬路。（草屯警分局提供）

    小貨車與廂型車對撞前穿越馬路。（草屯警分局提供）

    廂型車右側被小貨車擦撞。（草屯警分局提供）

    廂型車右側被小貨車擦撞。（草屯警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播