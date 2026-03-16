「拍立得」代理商欠1937萬仍揮霍度日 助妹留學購豪宅被管收

知名日本相機代理商蘇姓業者，欠稅1937萬遭行政執行署台北分署管收。（記者翁靖祐翻攝）

代理販售日本品牌拍立得底片及相機的蘇姓業者於2011年起滯納營業稅、營利事業所得稅、勞工退休金及罰鍰等各項稅費達1937萬元。法務部行政執行署台北分署近日向法院聲請管收蘇姓業者獲准，並於當日解送管收所。不過，蘇姓業者入所不到24小時，其胞妹便火速匯款繳納300萬元，並簽立擔保書確保餘款履行，蘇姓業者也於翌日獲釋。

台北分署新聞稿指出，蘇姓業者代理販售知名日本品牌拍立得底片相機，在業界頗負盛名。不過，蘇姓業者自2011年起便滯納營業稅、營利事業所得稅、勞工退休金及罰鍰等各項稅費，截至目前為止，蘇姓業者累積欠款已達1847萬元，含滯納金及利息更已超過1937萬元，也因此被相關單位移送台北分署執行。

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此外，台北分署調查發現，蘇姓業者以「金蟬脫殼」方式，於公司解散之際，將帳列逾 1600萬元之鉅額商品存貨，無償處分移轉予其胞妹或前女友擔任負責人之其他公司，並在原址繼續以同樣招牌經營，意圖藉此方式脫免執行。

不過，蘇姓業者自公司欠稅以後，仍頻繁於高檔餐廳、百貨消費，生活相當優渥，信用卡消費更是曾經高達29萬餘元，且其於公司欠稅期間，也多次臨櫃存入大量現金至公司帳戶，累積金額高達1億4710萬餘元，但蘇姓業者卻始終沒有清償稅款，而是將錢匯至自己和胞妹的帳戶。其胞妹在他的資助下，甚至還在日本求學，並於台北市購置豪宅。

台北分署多次要求蘇姓業者提出清償方案未果，最終認其符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收要件，依法留置並向法院聲請管收獲准。孰料，在蘇姓業者入所後不到24小時，其胞妹便籌措300萬元繳納並簽署擔保書，承諾就剩餘欠款履行，台北分署始同意釋放蘇姓業者。

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