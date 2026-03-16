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    首頁 > 社會

    彰化「最衰庇護島」連撞15次 駕駛實測說重話

    2026/03/16 11:43 記者湯世名／彰化報導
    彰南路沿路庇護島近1年來第15度遭撞，地方議論紛紛。（警方提供）

    彰南路沿路庇護島近1年來第15度遭撞，地方議論紛紛。（警方提供）

    撞不停！彰化市彰南路沿線行人庇護島頻頻挨撞，被地方封為「最衰庇護島」，昨天（15日）晚間在彰南路1段1名男子開車迴轉時直接撞上庇護島，近1年來已挨撞15次；今天（16日）有民眾為驗證是設計問題還是駕駛人本身問題，親自開車走一趟，在庇護島迴轉時說汽車A柱較易擋住視線，不過駕駛人只要「開車專心、左看右看」絕對沒問題，會撞到庇護島純粹是駕駛人「開車習慣不佳，三寶駕照要重考」。

    實測的民眾說，雖然迴轉時A柱較易擋住視線，但4支交通桿非常明顯，只要轉彎的時候注意有無死角，一定不會撞到庇護島；會撞擊庇護島多是不專心所致。

    公路局彰化工務段對庇護島大改造，除在15處路口劃設導引線，並將原本在庇護島上的交通桿移到路面，增加防護面積與辨識度。工務段長廖志彬表示，庇護島設有黃色標線、黃黑斜紋、導標、交通桿、危險標記、指示標誌桿及路口行車導引線等設施，具可視性與警示效果，該做的都做了。

    警方統計，彰南路庇護島事故最頻繁的熱點位於彰南路1至3段，連交通標誌牌都被撞斷；去年5到10月間沿線又發生6起車輛「騎」上庇護島事故；年底再度有2輛車衝撞庇護島。駕駛人可處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1到3個月。

    地方對於彰南路庇護島接連遭撞事件直呼「早已見怪不怪」，有人說用路人就是愛「切西瓜」，行人庇護島是為了保護行人，是很好的構想；不過也有民眾認為庇護島設計有瑕疵。

    彰南路庇護島4支交通桿已移往路面，卻仍遭車輛撞擊。（民眾提供）

    彰南路庇護島4支交通桿已移往路面，卻仍遭車輛撞擊。（民眾提供）

    彰南路沿線15處路口都有劃設行車導引線。（資料照）

    彰南路沿線15處路口都有劃設行車導引線。（資料照）

    彰南路庇護島頻遭撞，今天有民眾現場實測。（民眾提供）

    彰南路庇護島頻遭撞，今天有民眾現場實測。（民眾提供）

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