華航副機師駕奧迪國道狂飆失控慘亡 電子公司老闆陪尬車判3年半定讞

華航副機師張祖良駕駛Audi與開BMW的馮育屏尬車慘死，馮男判處3年6月定讞。（資料照）

2019年7月，華航副機師長張祖良於清晨駕駛奧迪A3前往桃園機場，並於中山高速公路上與駕駛BMW Z4的電子公司老闆馮育屏尬車。孰料，張男卻因車輛失控衝出重慶北路匝道護欄，最終身亡。最高法院駁回上訴，全案維持高院更二審判決，依照共同犯妨害公眾往來安全罪、過失致死罪2罪併處3年6月有期徒刑，全案定讞。

回顧本案，2019年7月6日清晨6時許，馮駕駛BMW Z4前往其在桃園市龜山區開設經營的電子公司途中，遇上正駕駛奧迪A3前往桃園機場上班的張。2人以時速150至180公里在國道競速尬車，張事故前甚至飆至時速200公里，卻仍無法追上馮男的Z4，可見2人車速之快。

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2車在行駛至國道一號南下25公里處時，本行駛於內側車道的馮為超車突然連續變換2次車道至外側車道，緊隨其後的張本企圖往右方重慶北路出口閘道閃避，卻因車速過快而失控，最終衝撞護欄，攔腰撞上路樹，車身直接斷成兩截，張最終受多重鈍創，合併顱腦損傷慘亡，馮則直接駛離現場。

士林地方法院一審認定馮與死者競速且任意變換車道，和張死因明顯有因果關係，依照妨害公眾來往危險致人於死罪，判處馮4年有期徒刑。二審高等法院維持原判。不過，案經上訴後，最高法院認死者生前在國道競速飆車，屬於自招危險、自陷風險，應不適用公共危險致死罪的加重結果犯，另構成過失致死罪，撤銷發回高院更審。

高等法院更一審認定，張、馮2人共同於國道有「高速競駛、驟然變換車道」，確實已致生往來危險，應列為妨害公眾往來安全罪的共同正犯。高院認為，馮突然變換車道切入張前方，導致張閃避不及、車輛失控撞擊護欄後當場死亡，公共危險、過失致死罪應分論併罰，張應被排除於公共危險致死罪的適用客體，依共同犯妨害公眾往來安全罪、過失致死罪合併判處3年6月。

高院更二審認為，就共同正犯部分，馮張2人素不相識，生活無交集，並非事前即相約飆車，而是於相同時間在國道一號行駛時，同時起競速之意而形成競駛狀態，雙方難認有約定、默示之意思聯絡，固非屬具犯意聯絡及行為分擔之共同正犯，認2人為同時在同一處所各別起意為妨害公眾往來危險之同時犯，判決部分則維持更一審罪名與刑度依共同犯妨害公眾往來安全罪、過失致死罪合併判處3年6月。全案上訴後，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

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