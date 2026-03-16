為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    賓士男巷內竄出猛撞上班騎士 酒駕又涉毒駕扣車送辦

    2026/03/16 11:26 記者陸運鋒／新北報導
    李嫌駕駛賓士車酒駕又涉毒駕，撞飛前往通訊行上班途中的張姓騎士。（記者陸運鋒翻攝）

    李嫌駕駛賓士車酒駕又涉毒駕，撞飛前往通訊行上班途中的張姓騎士。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市李姓男子昨天（15日）上午駕駛賓士車，從中和區員山路巷內竄出時，撞飛前往上班途中的張姓騎士，警消獲報趕抵，發現張男頭顱及雙手骨折昏迷，隨即將其送往醫院救治，目前無生命危險，但仍在加護病房治療，而李男經檢測後，酒測值達0.15毫克又涉及毒駕，當場扣車及開單舉發，詢後移送偵辦。

    據了解，36歲李嫌從事二手車買賣工作，前天晚間從新北永和住家前往中和一帶找朋友，自稱喝了約500CC啤酒，隔天上午11時許，駕駛賓士E300轎車離去；而32歲張姓騎士則為通訊行員工，當時正準備前往上班。

    中和警分局調查，李嫌當時沿中和員山路506巷往板橋方向行駛，猛然撞上行駛在中和員山路的張姓騎士，張男噴飛倒地重傷，而李嫌車輛衝上人行道撞上圍牆後才停下，路過民眾見狀紛紛報案。

    據查，警、消趕抵時，發現張男頭顱出血、左右手骨折昏迷，隨即將其送往衛福部立雙和醫院救治，暫時沒有生命危險，緊急開刀後已轉往加護病房治療。

    據知，警方對李嫌進行酒精吹氣檢測，酒測值達0.15毫克，另對李嫌實施毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，當場依法扣車及製單舉發，另採集尿液送檢，警詢後，將李嫌依公共危險、過失傷害及毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    李嫌駕駛賓士車從中和員山路巷內竄出，撞飛行駛員山路的張姓騎士。（記者陸運鋒翻攝）

    李嫌駕駛賓士車從中和員山路巷內竄出，撞飛行駛員山路的張姓騎士。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播