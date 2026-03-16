賓士男巷內竄出猛撞上班騎士 酒駕又涉毒駕扣車送辦

李嫌駕駛賓士車酒駕又涉毒駕，撞飛前往通訊行上班途中的張姓騎士。（記者陸運鋒翻攝）

新北市李姓男子昨天（15日）上午駕駛賓士車，從中和區員山路巷內竄出時，撞飛前往上班途中的張姓騎士，警消獲報趕抵，發現張男頭顱及雙手骨折昏迷，隨即將其送往醫院救治，目前無生命危險，但仍在加護病房治療，而李男經檢測後，酒測值達0.15毫克又涉及毒駕，當場扣車及開單舉發，詢後移送偵辦。

據了解，36歲李嫌從事二手車買賣工作，前天晚間從新北永和住家前往中和一帶找朋友，自稱喝了約500CC啤酒，隔天上午11時許，駕駛賓士E300轎車離去；而32歲張姓騎士則為通訊行員工，當時正準備前往上班。

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中和警分局調查，李嫌當時沿中和員山路506巷往板橋方向行駛，猛然撞上行駛在中和員山路的張姓騎士，張男噴飛倒地重傷，而李嫌車輛衝上人行道撞上圍牆後才停下，路過民眾見狀紛紛報案。

據查，警、消趕抵時，發現張男頭顱出血、左右手骨折昏迷，隨即將其送往衛福部立雙和醫院救治，暫時沒有生命危險，緊急開刀後已轉往加護病房治療。

據知，警方對李嫌進行酒精吹氣檢測，酒測值達0.15毫克，另對李嫌實施毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，當場依法扣車及製單舉發，另採集尿液送檢，警詢後，將李嫌依公共危險、過失傷害及毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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李嫌駕駛賓士車從中和員山路巷內竄出，撞飛行駛員山路的張姓騎士。（記者陸運鋒翻攝）

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