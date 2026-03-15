花蓮壽豐路口「鬼切」左轉遭撞！無照婦昏迷插管

花蓮縣壽豐鄉中山路六段與壽文路口發生嚴重車禍。（民眾提供）

花蓮縣壽豐鄉中山路六段與壽文路口發生嚴重車禍，陳姓婦人騎機車行經路口時，疑似從最外側車道突然向左「鬼切」進入內車道，與同向直行轎車發生碰撞，陳婦當場重摔昏迷，目前仍在加護病房插管治療，詳細肇事責任與事故原因，仍待進一步釐清與鑑定。

吉安警分局調查，12日傍晚5點多，61歲陳姓婦人騎乘普通重機車，沿壽豐鄉中山路六段南往北行駛，行經壽文路口時，原本沿最外側車道直行的機車突然向左偏移，跨越車道準備轉彎；此時，同向左側由60歲尉姓女子駕駛的黑色汽車直行通過，雙方在路口發生擦撞。監視器畫面顯示，機車撞到汽車後座位置瞬間失控倒地，只戴著簡易安全帽的陳婦頭部受創嚴重，當場失去意識。

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救護人員趕抵現場後，緊急將昏迷的陳婦送往花蓮慈濟醫院搶救，因傷勢危急，目前仍在加護病房插管觀察中。警方初步調查，雙方駕駛酒測值均為0，已排除酒駕情形，不過陳姓婦人經查為無照駕駛。吉安警分局提醒，轉彎車應守規則並禮讓直行車，切勿心存僥倖變換車道，以免發生憾事。

針對此類路口意外，吉安警分局強調，民眾行經路口欲轉彎時，務必遵守交通規則，若設有機車兩段式左轉路口應進入待轉區；若為一般路口，也應提早開啟方向燈，並加強觀察後方與側邊來車，確保擁有安全距離後再行轉向，並嚴格落實「轉彎車應禮讓直行車」的觀念。 警方將持續針對易肇事路段與各項交通違規加強執法與宣導，提醒駕駛人行車務必保持專注，共同維護道路生命財產安全。

花蓮縣壽豐鄉中山路六段與壽文路口發生嚴重車禍。（民眾提供）

花蓮縣壽豐鄉中山路六段與壽文路口發生嚴重車禍。（民眾提供）

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