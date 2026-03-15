鹿港空屋大火險波及百年城隍廟 民眾憂心直呼快救火

鹿港空屋大火，消防員以切割器破壞鐵皮屋進入搶救。（消防局提供）

轟！彰化縣鹿港鎮介壽路一處空屋今天（15日）下午突然發生大火，消防局據報出動21名消防員、義消趕往搶救，由於空屋附近就是有270多年歷史的城隍廟，地方民眾都前往關心，一度憂心大火會波及城隍廟造成損害，所幸消防員部署水線搶救，所幸火勢30分鐘內撲滅並未延燒到一旁建物，讓圍觀的民眾鬆了一口氣。起火原因還要進一步釐清。

這起空屋大火發生在今天下午將近3點，鐵皮建物內的物品突然起火燃燒，濃煙竄出民眾發現後立即向消防局通報；消防局共出動各式消防車輛7輛、救護車1輛、消防人員13人、義消8人趕往現場搶救；由於附近就是百年城隍廟，現場湧入不少關心火災的民眾。

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消防員抵達現場發現1樓有鐵皮阻擋，立即使用圓盤切割器進行破壞，進入火場攻擊火點，迅速撲滅火勢，現場勘查發現為燃燒廢棄空屋，所幸無人員傷亡，左側民宅及右側城隍廟皆無延燒情形。

鹿港空屋大火，消防員撲滅後進入火場勘查。（消防局提供）

鹿港空屋大火險波及百年城隍廟，消防員全力灌救。（消防局提供）

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