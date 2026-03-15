新竹人妻長期冷淡對待夫婿公婆 法官判准離婚

人妻長期冷淡對待夫婿公婆 法官判准離婚。示意圖，非當事人。（情境照）

新竹張女結婚後住進夫家，但因無法適應，對先生公婆甚至孩子都異常冷淡，甚至脾氣暴躁。先生憤而提告休妻，新竹地院調查發現，由於夫妻互相指謫對方的不是，以致於夫妻關係漸行漸遠，再也沒有交集，認為均可歸責，最後判准離婚。

105年結婚的陳男說，婚後夫妻爭執頻繁，妻子張女長期以來拒絕理性平和溝通，亦不願為婚姻做適度磨合退讓。孩子出生後拒絕溝通態度更是變本加厲，不僅對他及公婆不理不睬，在照料孩子方面更是缺乏耐心、敷衍了事，不僅幼兒用藥不遵醫囑，對待孩子脾氣暴躁，經常怒斥、嘲諷年僅5歲的兒子。他見狀主動擔負起孩子主要照顧者責任，多次提醒妻子並嘗試溝通，張女仍置若罔聞，他憤而訴請休妻。

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法官根據夫妻LINE對話訊息及陳述可知，夫妻婚後與夫家人同住，妻子因生活習慣、觀念不同，時有衝突。先生為經濟上提供妻兒更好生活，將大部分心力投注在工作中，未慮及妻子因面臨不同生活環境及人際關係調適可能產生之壓力，導致妻子與家人相處上產生衝突。妻子雖亦有心調整自己與公婆相處，先生亦有調和妻子與其家人相處上隔閡，然因效果不彰，致妻子壓力無法排解，夫妻開始互相指摘對方不是，認為他方均未有同理心。

由於夫妻心態漸行漸遠，現已幾無交集，持續埋怨、猜忌，已難期待得以敞開心胸相互對話，謀求平和相處最佳方法，夫妻已不具互信、互愛、互諒婚姻基礎，夫妻情愛喪失殆盡，嚴重妨礙家庭生活美滿幸福，此情此景衡以任何人處於同一地位時，皆難期待仍能繼續維繫婚姻及家庭生活之和諧，此婚姻確生嚴重破綻而顯無回復可能，最後判准離婚。

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