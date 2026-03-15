不滿鄰居製造噪音貼紙條恐嚇 女子挨告判拘役

嘉義地方法院。（資料照）

1名翁姓女子不滿程姓鄰居製造噪音叨擾，去年4月間在社區的電梯旁張貼寫有「如果妳要再這樣子下去，沒關係，我一定陪妳一起死」等字紙張，程姓鄰居看到紙條，認為生命、身體安全受到恐嚇危害報警提告，嘉義地檢署檢察官聲請嘉義地方法院簡易判決處刑，嘉義地院依恐嚇危害安全罪判決翁女拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

判決書指出，翁女與程姓鄰居有社區居住糾紛，去年4月15日，翁女在社區的6樓電梯間旁張貼3、4張紙條，寫有「如果妳要再這樣子下去，沒關係，我一定陪妳一起死」、「如果妳認為拍我寫的，撕下我寫的，能告我。我給妳機會，告吧！如果妳沒辦法告我，我昨天忘了告訴妳，我還有叫人來處理了」等內容，讓程姓鄰居閱覽後心生畏怖報警提告。

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嘉義地院法官審理認為，翁女接續用手寫恐嚇文字紙張的方式恫嚇鄰居，是基於單一犯罪決意、各次行為獨立性薄弱，僅論1個恐嚇危害安全罪；審酌其成年且思慮成熟，卻因社區居住糾紛，恣意以張貼手寫恐嚇紙張恫嚇告訴人，造成居住安全嚴重影響，審酌其偵詢時對犯行坦承不諱，告訴人無調解意願，以及自陳的家庭經濟等情狀，判處拘役40天，可易科罰金，全案可上訴。

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