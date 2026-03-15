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    首頁 > 社會

    台東鹿鳴橋北端 新增測速相機限速60公里

    2026/03/15 11:30 記者劉人瑋／台東報導
    鹿鳴橋北端測速相機設立，限速60，由於位置不甚明顯，民眾需注意。（警方提供）

    鹿鳴橋北端測速相機設立，限速60，由於位置不甚明顯，民眾需注意。（警方提供）

    日前被許多網紅、KOL詬病成觀光阻礙的測速相機又來了！台東警方表示，轄內台9線340.89公里處（鹿野鄉鹿鳴橋北端）新設固定式測速照相設備，已於本月正式啟用執法，警方提醒行經該路段之駕駛人務必依規定60公里/小時速限行駛，以維護行車安全並避免違規受罰。而該處位置不甚明顯，非長期用路台東在地人十分容易成為影中人。

    相對台9線從池上到市區的其他路段，鹿鳴橋則是少數彎道少又寬敞路段，但該處本就是禁止超車路段，因此遇上「路隊長」也難以提升速度，警方意思在於，擔心用路人在路段且無前方阻攔下仍保持安全限速。

    警方指出，台9線為台東地區重要的南北交通幹道，平時車流量大，部分路段因道路筆直、視線良好，駕駛人容易在不知不覺中提高車速，增加交通事故發生風險。警方透過長期交通事故資料分析及道路環境評估，於鹿野鄉鹿鳴橋北端台9線340.89公里處設置固定式測速照相設備，藉由提醒駕駛人行經該路段時減速慢行，養成遵守速限的良好駕駛習慣，進而降低事故發生率。

    除此外，警方表示，台9線315.82公里處（關山鎮農會米國學校前）亦設有固定式測速照相設備，行經該路段的駕駛人同樣應注意速限規定，切勿超速行駛，以維護道路交通安全。

    鹿鳴橋北端測速相機設立，限速60，由於位置不甚明顯，民眾需注意。（警方提供）

    鹿鳴橋北端測速相機設立，限速60，由於位置不甚明顯，民眾需注意。（警方提供）

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