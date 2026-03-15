清明節前墓地火災頻傳 消防署提醒燒雜草恐挨罰觸法

每年3、4月時是國人掃墓高峰期，雜草火災發生頻率極高。（圖由消防署提供）

每年3、4月時是國人掃墓高峰期，雜草火災發生頻率極高，消防署統計，近4年清明節前共發生7713件墓地雜草火警，使得全國消防人員疲於奔命救火。消防署提醒，任意燒雜草可能違反消防法田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定，得處3000元以下罰鍰，如放火焚燒雜草而危害安全，更有可能觸犯公共危險罪面臨刑事責任。

據統計，2022年清明節前2週，全國共發生735件墓地雜草火災，2023年發生1310件，2024年擴大統計自春節連假至清明節約2個月期間，全國發生3623件墓地雜草火災，2025年自春節連假至清明節，共發生2045件墓地雜草火災，其中有1133件是民眾放火焚燒雜草所導致。

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消防署表示，為有效降低墓地雜草火災次數，內政部於今年1月函發清明期間防火安全整備指導計畫予各地方政府，並與環境部攜手合作，推行一系列因應措施，以減少民眾掃墓用火機會。

其中，環境部建議民眾採用以功代金或以米代金等環保祭祀，同樣可表達對先祖的尊敬，獲得庇護；若仍有燒紙錢的需求時，可適度減量並配合各縣市環保局的紙錢集中焚燒服務，避免燒紙錢造成空氣污染，共同為環境減碳減污盡一份心力。

消防署指出，持續以清明掃墓不用火為主軸，包括除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，地方消防機關也會在發生火災頻率較高的墓區及時段，派消防車輛駐守，並利用無人機擴大墓區警戒範圍，以減少墓地雜草火災的發生，維護墓地公共安全。

消防署強調，任意燒雜草可能違反消防法第14條田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定，得處新臺幣3000元以下罰鍰；而焚燒雜草造成的空氣污染，得依空氣污染防制法第32條及第67條規定處1200元以上、10萬元以下罰鍰，各地方環保機關將會對相關情事加強取締。

任意燒雜草可能違反消防法田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定，得處3000元以下罰鍰，如放火焚燒雜草而危害安全，更有可能觸犯刑公共危險罪面臨刑事責任。（圖由消防署提供）

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