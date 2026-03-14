新北海山警10天處理4起老人迷途 助低溫中返家

新北市警海山分局員警10天內，在寒冷天氣中，護送4名迷途長者安然返家。（記者吳仁捷翻攝）

超高齡社會來臨，警方肩負社會安全網的第一驗，持續關照長者安全照護；近來天氣寒冷，新北市警海山分局13日接獲一起行動不便的劉姓老翁徘徊街頭，詢問後發現劉翁無法說出住處，所幸他手上戴有聯繫手環，警方除駕巡邏車載送他返家，還貼心攙扶上樓交由家屬，家人都再三感謝；從228連假起，海山警方10天內獲報4起老人迷途案，熱心員警都協助他們在低溫中安然返家，與家人團圓。

據了解，2月28日晚間6時許，江翠所警員孫亦、陳玉庭接獲民眾報案，稱板橋區光武街有一名老翁不斷徘徊，趕抵現場，發現為一名年約8旬的楊姓老翁，獨自從彰化北上欲探視兒子，因未帶手機不熟悉路線而迷路，員警考量當時氣溫較低，遂將老翁帶回派出所休息，隨後透過其所攜帶的存簿比對資料，最終順利聯繫上家屬到派出所，家屬對警方的協助深表感激。

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無獨有偶，埔墘所巡佐賴冠宏、警員陳俊福、黃子耘3月4日在雨中發現迷途的84歲陳姓老婦，駕車載她安然返家。

文聖所副所長林長毅、警員倪秀雯5日巡邏發現一名在寒冷天氣中，無助的77歲吳姓老翁，從身上電話搭載他安然返家。

13日同所警員梁哲維、李毅輝巡邏時，也發現一名74歲劉姓老翁行動不便，在濕冷天氣中格外無助，警方貼心駕駛巡邏車載送他返家，焦急家屬因長輩走失擔憂之際，恰巧警方送回老父親，不禁喜極而泣。

海山警分局長林國民呼籲，如家中有失智症狀或高齡長者，家屬應多加留心日常動向，並可向社會局申請「愛心手鍊」，或在長者常穿著的衣物縫上聯繫電話，以便熱心民眾或警方能在第一時間提供協助，讓長輩在最短時間內平安返家。

新北市警海山分局員警10天內，在寒冷天氣中，護送4名迷途長者安然返家。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警海山分局員警10天內，在寒冷天氣中，護送4名迷途長者安然返家。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警海山分局員警10天內，在寒冷天氣中，護送4名迷途長者安然返家。（記者吳仁捷翻攝）

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