為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    熱褲妹扛空心磚連砸2車 網驚「女版大力水手」？警一查「通緝中」

    2026/03/14 12:09 記者許國楨／台中報導
    酒醉女子先是就地取材扛起空心磚。（擷自Threads）

    酒醉女子先是就地取材扛起空心磚。（擷自Threads）

    台中市一名妙齡女子酒後情緒失控，竟直接扛起一塊空心磚，朝停放摩鐵對面停車場的2輛轎車猛砸，巨大聲響伴隨刺耳警報聲劃破凌晨寧靜，警方獲報趕抵現場處理還將她送醫，沒想到最後竟意外查出，這名暴走女子其實是毒品案通緝犯。

    台中市第二分局今天凌晨4時30分許接獲民眾報案，指北區中華路一間汽車旅館旁停車場有人砸車，員警到場時，女子已停止破壞，但整個人情緒仍十分激動，不僅滿身酒氣，還不斷大聲咆哮，對員警勸阻毫無反應，場面一度相當混亂。

    目擊民眾拍下畫面隨後在網路上瘋傳，只見熱褲女先撿起地上物品重重往地面摔，接著更直接扛起一塊空心磚，對著兩輛車猛砸，網友紛紛驚呼：「很強耶，沒喝酒時瓶蓋都打不開，喝醉卻能搬磚頭」、「那塊空心磚至少5公斤吧」、「根本女版大力水手」。

    經查，該名27歲林姓女子當時酒醉入住汽車旅館，在櫃檯登記後卻沒有進房，反而突然跑到旅館對面的停車場發洩情緒，接連破壞停放的兩輛轎車，造成擋風玻璃、車頭與車身多處損壞，由於林女情緒極不穩定，員警隨即通報119救護人員到場協助，送往衛生福利部台中醫院就醫，經醫師施打鎮靜劑後情緒才逐漸平復。

    警方進一步查證身分時卻發現，林女其實早在上月初就因毒品案遭台中地院發布通緝，員警隨即依法宣讀權利並當場將她逮捕，除聯繫受損車輛車主提告，全案詢後除將林女解送歸案，也依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    接著朝無辜轎車猛砸。（擷自Threads）

    接著朝無辜轎車猛砸。（擷自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播