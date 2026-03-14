熱褲妹扛空心磚連砸2車 網驚「女版大力水手」？警一查「通緝中」

酒醉女子先是就地取材扛起空心磚。（擷自Threads）

台中市一名妙齡女子酒後情緒失控，竟直接扛起一塊空心磚，朝停放摩鐵對面停車場的2輛轎車猛砸，巨大聲響伴隨刺耳警報聲劃破凌晨寧靜，警方獲報趕抵現場處理還將她送醫，沒想到最後竟意外查出，這名暴走女子其實是毒品案通緝犯。

台中市第二分局今天凌晨4時30分許接獲民眾報案，指北區中華路一間汽車旅館旁停車場有人砸車，員警到場時，女子已停止破壞，但整個人情緒仍十分激動，不僅滿身酒氣，還不斷大聲咆哮，對員警勸阻毫無反應，場面一度相當混亂。

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目擊民眾拍下畫面隨後在網路上瘋傳，只見熱褲女先撿起地上物品重重往地面摔，接著更直接扛起一塊空心磚，對著兩輛車猛砸，網友紛紛驚呼：「很強耶，沒喝酒時瓶蓋都打不開，喝醉卻能搬磚頭」、「那塊空心磚至少5公斤吧」、「根本女版大力水手」。

經查，該名27歲林姓女子當時酒醉入住汽車旅館，在櫃檯登記後卻沒有進房，反而突然跑到旅館對面的停車場發洩情緒，接連破壞停放的兩輛轎車，造成擋風玻璃、車頭與車身多處損壞，由於林女情緒極不穩定，員警隨即通報119救護人員到場協助，送往衛生福利部台中醫院就醫，經醫師施打鎮靜劑後情緒才逐漸平復。

警方進一步查證身分時卻發現，林女其實早在上月初就因毒品案遭台中地院發布通緝，員警隨即依法宣讀權利並當場將她逮捕，除聯繫受損車輛車主提告，全案詢後除將林女解送歸案，也依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

接著朝無辜轎車猛砸。（擷自Threads）

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