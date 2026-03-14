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    因應憲法判決！立院三讀修刑法 無期徒刑假釋再犯判無期「不得再假釋」

    2026/03/14 11:14 記者劉詠韻／台北報導
    立法院昨三讀通過刑法、刑法施行法部分條文修正案，調整無期徒刑受刑人假釋遭撤銷後的再假釋制度。（資料照）

    立法院昨三讀通過刑法、刑法施行法部分條文修正案，調整無期徒刑受刑人假釋遭撤銷後的再假釋制度。（資料照）

    立法院昨三讀通過刑法、刑法施行法部分條文修正案，調整無期徒刑受刑人假釋遭撤銷後的再假釋制度。法務部表示，此次修法是因應憲法法庭113年憲判字第2號判決，建立分級再假釋門檻，兼顧社會安全與受刑人復歸社會功能，並落實憲法比例原則，新制將自今（14日）開始施行。

    法務部指出，憲法法庭於2024年3月15日作出113年憲判字第2號判決，認定刑法第79條之1第5項規定，對無期徒刑受刑人假釋撤銷後一律執行固定殘餘刑期的制度違憲，並要求相關規定最遲須於判決宣示後2年內完成修法，否則將失其效力。

    法務部表示，判決宣示後即啟動修法作業，召開刑法研究修正小組會議，廣納審、檢、辯、學及相關機關意見，並通盤檢討有期徒刑與無期徒刑撤銷假釋後的殘刑執行制度。相關草案經行政院與司法院會銜後，於去年12月函送立法院審議，並在朝野黨團支持下完成三讀。

    依修正內容，未來無期徒刑受刑人在假釋期間若再犯故意犯罪，將依犯罪情節輕重，設定不同的再假釋門檻。其中，若在假釋期間再犯故意犯罪並被判處無期徒刑確定，撤銷假釋後須執行原無期徒刑且不得再假釋；若因違反保安處分執行法或再犯故意犯罪被判未滿1年有期徒刑，再假釋門檻為10年。

    至於，若再犯故意犯罪被判1年以上未滿5年有期徒刑，門檻為15年；若再犯故意犯罪被判5年以上有期徒刑，則須滿25年始得再申請假釋。

    修法也同步調整有期徒刑受刑人假釋撤銷後的殘刑執行制度，明定殘餘刑期的計算方式、最低應執行期間及與其他刑期接續執行的規範，以避免出現刑度失衡情形，並符合平等原則。

    法務部強調，此次修法是在維護社會安全與落實憲法比例原則之間取得平衡，未來也將持續完善相關配套措施，確保新制上路後能順利銜接運作。

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