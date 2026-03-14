台中路口上演「整排敬禮」！導桿集體彎腰鞠躬 他沒喊「禮畢」慘了

共3根導桿被迫路口彎腰鞠躬。（民眾提供）

台中市南區一處路口近上演一幕讓人忍不住會心一笑畫面，原本筆直站崗、守護行人安全的回復式導桿，竟然整排「彎腰敬禮」，彷彿在向路過的車輛和行人致意，附近居民看見後又好氣又好笑，但也擔心影響交通安全，趕緊通報警方前來處理。

第三分局交通分隊警員林庭宇前天接獲通報，前往南區國光路與仁義街口查看，只見轉角標線型人行道上的導桿，有的歪著身子、有的低頭彎腰，看起來像是「集體敬禮」，與平時筆直守護行人的模樣形成強烈對比，警方一邊聯絡相關單位到場處理，一邊展開調查，想弄清楚究竟是誰讓這群「交通小衛兵」突然變得如此有禮貌。

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透過監視器畫面，答案很快揭曉，原來當天上午8點多，一輛黑色小貨車行經路口右轉時，車輪壓上人行道邊的回復式導桿，導桿們瞬間被「強迫彎腰」，一根、兩根、三根接連傾斜，而駕駛似乎完全沒有察覺這場「集體鞠躬秀」，沒有停下查看便直接駛離現場，留下幾位彎著腰的導桿在路口「站哨」。

警方調閱沿線監視器，鎖定車輛並通知50歲許姓駕駛到案說明，他表示當時轉彎時距離角度沒抓好，才會壓到導桿，因趕著前往工作地點且確認沒有撞到人，才沒有停車處理，對於因此成為「落跑駕駛」一事深感抱歉，承諾負起後續公物毀損賠償責任，警方則依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，舉發許男肇事後未依規定處置之行為，並依法吊扣其駕駛執照1個月。

小貨車右轉時，不慎壓到設置於人行道旁的回復式導桿。（民眾提供）

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