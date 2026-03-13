為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    影片曝光！保二掩護「調包真槍彈」員警移送北檢 倒車擦撞記者秒閃

    2026/03/13 17:37 記者劉詠韻／台北報導
    保二總隊出動雙偵防車企圖掩護，現場員警推擠媒體，偵防車則在混亂中倒車擦撞採訪記者後加速離去，引發爭議。（民眾提供）

    保二總隊出動雙偵防車企圖掩護，現場員警推擠媒體，偵防車則在混亂中倒車擦撞採訪記者後加速離去，引發爭議。（民眾提供）

    警政署保安警察第二總隊機動中隊林姓警員，日前涉嫌於勤務結束後以模型槍及假子彈調包真槍彈，遭單位察覺後辯稱「疲勞誤繳」，台北地檢署今指揮新北市刑大與保二總隊前往林男住處搜索，下午將林男移送北檢複訊。不過，稍早卻上演「聲東擊西」，保二總隊出動雙偵防車企圖掩護，現場員警推擠媒體，偵防車則在混亂中倒車擦撞採訪記者後加速離去，引發爭議。

    聲東擊西？雙偵防車出動護送

    今日下午近4時30分，保二總隊將林姓警員移送至台北地檢署時，疑似為了避開現場守候的大批媒體，特別安排2輛同款的灰色偵防車。第一輛車（車牌：BGF-3331）率先抵達北檢門口，媒體上前拍攝，然而該車竟是「空車」。

    隨後，載有林姓警員的第二輛偵防車（車牌：AXU-2093）緊接著抵達。車輛停穩後，數名保二總隊同仁隨即下車，帶頭強行推擠開現場記者，護送林男衝進地下室偵訊區。在混亂中，現場記者與警員發生激烈推擠，媒體大聲質疑：「是在兇什麼？」「犯法還這麼囂張！」

    當第二輛偵防車（AXU-2093）完成移送準備倒車離開時，疑似未注意後方記者空間，直接擦撞正在採訪的記者，現場傳出陣陣驚呼。然而，駕駛該車的保二同仁並未下車察看記者傷勢或致歉，隨即迅速加速駛離現場。

