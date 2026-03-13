為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    脅迫少女拍私密照、登入她IG外流性影像 惡狼判7年8月

    2026/03/13 17:20 記者王捷／台南報導
    曾士瑋脅迫未成年少女拍私密照，還登入被害人IG外流影像，台南地方法院判處有期徒刑7年8月，其餘犯行另行起訴。（記者王捷攝）

    曾士瑋引誘未成年少女拍攝私密影像，竟登入被害人IG帳號將影像外流，台南地方法院判處有期徒刑7年8月，其餘犯行另行起訴。

    曾男於2023年間透過交友軟體Litmatch認識被害人，遭拒絕傳送性影像後，竟恐嚇揚言找人對其不利或公布學校學號；被害人畏懼被迫拍攝私密照，並遭曾男竊錄視訊影像。家屬獲悉報警始查獲。

    起訴書指出，曾男於2023年10月至2024年1月間，多次邀被害人發生性交並以手機拍攝。曾男復引誘被害人拍裸照，事後竟登入被害人IG帳號將性影像傳給他人。警方查扣手機還發現其他被害人的性影像，依法追加起訴。

    曾男在審理時坦承脅迫拍攝私密照，但偵查中曾一度否認；律師主張本案最低刑度為7年，就犯罪手段而言有「情輕法重」的疑慮，請求法官依法酌減其刑，遭法院駁回。此外，針對另案起訴部分，曾男堅詞否認偷拍性交過程，辯稱拍攝當下有經被害人同意；對於登入被害人的IG帳號外流影像，他則辯稱曾獲被害人概括同意使用其帳號。

    法院判刑理由指出，曾男明知被害人未成年且判斷能力未成熟，為滿足私慾，以找人侵害或外流影像等極端言詞脅迫拍攝私密照，對被害人身心與人格發展造成不可抹滅的陰影。法官考量曾男於偵查中一度否認，審理時始坦承犯行，且被害人無調解意願，曾男至今未賠償損害，客觀上無可憫恕的地方，綜合其智識、經濟與素行，量處有期徒刑7年8月，數位性影像均依法沒收。

