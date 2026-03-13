為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    就是要停！嘉義賓士車「人肉佔位」 嗆警有違規快開單

    2026/03/13 17:40 記者林宜樟／嘉義報導
    女子人肉佔位，向前方較遠處的白色賓士C300示意停車。（擷取自網路影片）

    在嘉義縣舉辦的2026台灣燈會，昨晚發生「人肉佔位」事件，白色賓士C300疑不耐車位難尋，女乘客先下車以肉身阻擋車輛進入，遭阻擋的駕駛在網路發文，指當時報警並出示行車記錄器，但賓士車主竟當眾掏出一大疊鈔票，囂張狠嗆「有違規就快開單！」。

    警方表示，昨晚7點多，郭姓民眾在燈區旁嘉朴路西段全聯前路邊停車格等待停車，遭遇另一部車上乘客下車佔位，並將車輛駛入該停車格，雙方因此訴警處理，經警方到場了解後，針對本案乘客阻擋停車行為，依違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第4款之規定，當場舉發製單。

    遭阻擋的駕駛在網路社團發文說明經過，當時白車在全聯閘門口等位，同行友人見黑車要離開，竟要求後方車輛後退並下車「人肉佔位」，上前告知違規，對方竟理直氣壯稱「等很久了」並強行指揮停入；警方到場後，另一名男友人還出面否認人肉佔位，直到出示行車紀錄器打臉，警察隨即依法開單。

    從影片觀察，遭阻擋的駕駛已在停車格左後方，等待停車格內的黑車移出，白色賓士則在前方較遠處斜插在路邊，黑車移出時，一名女子隨即站在停進停車格佔位，及揮手示意白色賓士停進停車格，直到白色賓士停好車。

    警方呼籲，民眾勿以站立、蹲坐或身體方式佔用停車格，影響其他用路人停車，此行為不僅違反道路交通管理處罰條例，且可能影響道路安全，甚至造成交通事故風險。

    女子人肉佔位，還回頭看早已等待停車的車主。（擷取自網路影片）

    白色賓士C300強行進入停車格。（擷取自網路影片）

