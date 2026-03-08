攔查違規缺乏佐證 苗栗多件交通裁罰翻盤

為避免爭議，警察於臨檢攔查勤務，也會架設攝影機記錄執法過程。（圖由警方提供）

近年來，苗栗縣發生多起交通違規罰單遭法院撤銷的行政訴訟案例，包括闖紅燈、未依號誌減速等，甚至有機車騎士酒駕，但因警方是「透過後照鏡」看見，難以說服法官，最後仍被判撤罰。

此案為陳姓機車騎士，前年7月3日清晨6點多，在苗栗市中山路與光復路口停等紅燈時，警方從他的機車後照鏡看到騎士「臉色潮紅」，上前攔查後測得酒測值0.18，裁罰1萬5000元，並吊扣駕照1年、車牌2年。騎士不服提起行政訴訟。

法官認為，當時員警與騎士相隔約2輛機車的距離，而且騎士配戴的是有面罩的安全帽，警方很難單靠後照鏡清楚辨認臉部狀況。此外，騎士當下並無交通違規，也沒有車輛搖晃或偏移等異常行為，認為警方攔停與酒測的程序違反警職法規定，因此酒測結果不能當作有效證據，判決撤銷處分。

另有葉姓機車騎士，前年12月1日凌晨1點多，行經苗栗縣頭份市公北二路與公園六街路口時，被警方認定行經「閃光黃燈未減速」，開單裁罰900元。騎士同樣不服起訴。員警在法庭坦承當天行車紀錄器故障，無影像可佐證，只能以個人證述作為依據；法官認為證據不足，裁定撤銷罰單。

還有1名古姓機車騎士，前年6月23日上午7點多，被警方認定在苗栗市中山路與民生街口闖紅燈迴轉，並查出無照駕駛，分別開出闖紅燈迴轉罰單1800元，以及無照駕駛罰款2萬4000元。

不過，法官查出，員警是在距離路口近90公尺外發現違規行為，且當時路口有逾5輛機車停等紅燈，認為警方難以清楚辨認實際違規者；再加上實際違規情形為紅燈左轉，卻以闖紅燈迴轉舉發，認定執法程序有瑕疵，2張罰單都被撤銷。

