從肉眼到鏡頭 交通違規取締掀證據之爭

交通違規之行政訴訟，法院審理時講求證據，如果警方無法提出相關佐證，法官撤銷違規處分的案例並不罕見。（資料照）

交通違規取締，只要警察「親眼看到」就能開單，不過隨著民眾權利意識提高，近年不少民眾因交通罰單提起行政訴訟。法院審理時講求證據，如果警方無法提出相關佐證，法官撤銷違規處分的案例並不罕見。

從相關判決來看，法官普遍見解認為，現在科技發達，蒐證方式多元，政府機關在處罰人民前，必須清楚證明確實存在違規事實；若無法具體舉證，就難以認定處分合法。

對此，苗栗縣警察局交通隊表示，會持續參酌司法實務見解精進交通管理策略，透過「科技與人力」雙軌並行處理複雜路況。像現行警車皆配有行車紀錄器，員警出勤也有隨身密錄器，以利紀錄執法過程，在確保民眾權益的前提下，引導駕駛行為正向改變。

不過，交通隊指出，有些違規行為，例如闖紅燈，本來就能透過人眼清楚判斷，並非一定要靠儀器才能確認，加上員警若出庭作證必須具結，須負法律責任，沒有冒著風險作偽證的必要。

監理機關則認為，警察本來就是執法人員，依照執勤當下的觀察結果作為裁罰依據，是國家執法的正常方式之一，法院不宜簡單認定只是警察個人的「目睹」就不足採信。況且《道路交通管理處罰條例》第七條之二，也明文規定闖紅燈或平交道等違規行為，若現場無法或不適合攔車，執法機關仍可直接舉發，顯示員警親眼所見本就能作為開罰依據。

監理機關也強調，交通違規型態繁多，許多違規行為發生時間極短，客觀上很難要求每一件都必須用科學儀器錄下來才能開單，否則將失去設置交通警察、維護交通秩序的原本目的。

