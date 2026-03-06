13歲就開始無照駕駛!殯葬二代毒駕撞死退休公務員 殺人罪判12年5月

台中市18歲殯葬二代白翊辰（中），前年10月毒駕撞死7旬葉姓退休公務員，國民法庭今依殺人等罪判12年5月徒刑。（資料照）

台中市18歲殯葬二代白翊辰，前年10月吸毒後無照駕駛租來的BMW轎車，行經北屯區時撞上70多歲葉姓退休公務員還輾過後逃逸並自撞，造成葉男傷重不治，檢方依殺人罪、毒駕等罪嫌將他起訴，台中地院國民法庭本週密集進行審理，白男辯護律師坦承毒駕、肇逃事實，但否認他有殺人犯意，檢察官則建請法院依殺人等罪，量處14年至15年6月徒刑，國民法庭審理後今天宣判，依殺人罪判處11年10月、毒駕判1年，合併執行12年5月，另過失傷害判6月可易科罰金。

檢警調查，18歲的白翊辰，2024年10月27日上午9時5分無照駕駛租賃的BMW轎車，行經北屯路240巷時直接撞飛七旬葉姓退休公務員，葉男騰空撞上擋風玻璃後重摔路面，還因此翻滾數圈，未料白男不但未停車查看，竟還直接輾壓後加速逃逸，導致葉男經送醫搶救仍因傷重不治。

白男逃離現場約15分鐘，當天上午9時20分，行經北屯區太原路與環中東路自撞路口電箱，員警立即趕赴現場，白男卻辯稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，他還堅稱沒有吸毒駕車，直到檢方偵訊時，才改口坦承「開車前一天拉K（吸毒）」。

檢警調查發現，白男案發前一天，先在於桃園市殯葬管理所附近吸毒，之後開車返回台中市住處，並在當天上午肇事，檢驗發現他吸食的毒品，包括俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮。

台中地院國民法庭審理時，檢方在科刑調查提到，白男從13歲開始就無照駕駛，共有15次被開罰紀錄，甚至吸毒開車，對社會安全造成重大危害，且施用毒品的種類多樣，在警詢、偵查、甚至是審理時，對於吸毒的供述都不一，顯然至今仍選擇逃避，沒有要誠實面對自己的罪責，建請依殺人等罪判處14年至15年6月徒刑。

國民法庭本週密集審理後今天中午宣判，認定白男犯殺人罪處11年10月徒刑，毒駕判1年，合併執行12年5月，另過失傷害判6月可易科罰金，白男聽到判決不發一語。

