灌醉15歲少年帶回房色色 60歲男領隊求緩刑被駁回

王姓男領隊於台南度假村供酒給未成年團員並猥褻與性交，一審判刑1年與3月。因犯意各別且未與被害方調解，二審駁回雙方上訴維持原判。（記者王捷攝）

快60歲的王姓男領隊帶團入住台南某度假村，在泳池畔用5罐啤酒灌倒當時15歲少年小明（化名）猥褻，並帶回房間接吻、口交。其中，依妨害性自主判處1年，檢察官與王男都不服上訴，但二審駁回。

2023年間，王男擔任旅行團領隊帶團入住台南某度假村。當天晚間，王男與小明在泳池旁聊天，提供5罐啤酒。王男明知小明是15歲的少年，仍撫摸其身體。隨後，王男將小明帶回客房浴室發生性行為，直至被害人心理諮商時主動提及，經依法通報後檢警才介入偵辦。

一審法院審理後，依對未滿16歲男子猥褻及性交罪，分別判處3個月與1年有期徒刑。檢方上訴主張，被害人飲酒後已達無法抗拒狀態，提出酒精濃度推估報告，認為應依乘機性交罪論處。王男則辯稱，兩次行為屬單一犯意應僅論一罪，並期盼法院給予緩刑宣告。

高等法院台南分院在二審時依據證人證詞與被害人描述，認為小明在案發時能自行走入房間洗澡，意識並未因飲酒產生嚴重障礙，不符合不知抗拒的標準。另外針對王男的主張，猥褻與性交行為具備獨立性，所以應要以兩罪分論併罰。此外，因雙方未能成立調解以落實修復式司法精神，法院依法不予宣告緩刑。

判決重申，保護心智尚未成熟的未成年人是司法制度的重要精神。成年人應具備正確法治觀念，不可利用社會歷練的差距侵害青少年權利。二審評估原審認事用法與量刑妥適，未違背公平原則，最終駁回雙方上訴，全案維持原判。

