被栽贓？被垃圾車撞到腦出血3天後還被舉報亂丟垃圾

楠梓區創新、芎林五街發生清潔車與行人交通事故。（讀者提供）

高雄市56歲林姓男子2月28日遭垃圾車撞到腦出血送醫，3天後，還在醫床上的林男，竟收到環保局的亂丟垃圾舉發通知，家屬指控舉報內容不實，疑遭惡意栽贓，環保局已接獲投訴，將進一步調查釐清。

楠梓警分局2月28日19時許，獲報在楠梓區創新、芎林五街發生一起垃圾車與行人交通事故，56歲林姓男子遭垃圾撞傷頭部送醫，警方對38歲劉姓駕駛酒測，未有飲酒情事；經查，當時垃圾車從創新路北向南行駛，林男行走於同向外側車道，垃圾車疑天雨視線不佳碰撞前方行 人林男，詳細肇責需調查後送交通大隊分析研判。

昨天有家屬上網爆料，林男還在醫院住院治療中，3月3日突然收到一張環保局寄來的舉發通知，指稱，2月24日林男亂丟垃圾，經調閱住家外面監視器，並沒有看到林丟垃圾的畫面，反而拍到疑似檢舉人當時在現場拍攝地板垃圾，畫面顯示只有檢舉人，完全沒有林男身影，「請問這是不是栽贓陷害？檢舉人騎機車到現場拍照到離開1分鐘，根本故意！甚至懷疑連車禍都不單純？」高雄市環保局表示，將進一步調查釐清。

56歲林姓男子遭垃圾撞傷頭部送醫。（讀者提供）

