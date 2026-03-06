立法院會碰經典賽台日大戰 藍綠表決人數懸殊

立法院院會6日處理提案，並進行表決。（記者方賓照攝）

第6屆世界棒球經典賽開打，台灣隊今晚預賽強碰日本隊，立法院院會同日處理院版軍購條例付委議案，國民黨團對此祭出甲動，民進黨團則僅發出乙級動員，最終表決結果票數懸殊，出席82人，53人贊成、29人反對，民進黨團出席人數不理想，也引發黨內議論。

根據表決紀錄，22位未參與投票的民進黨立委包含，張雅琳、邱志偉、林俊憲、鍾佳濱、賴瑞隆、蔡其昌、吳思瑤、李坤城、郭國文、吳沛憶、王義川、羅美玲、李柏毅、劉建國、吳琪銘、林宜瑾、許智傑、李昆澤、林楚茵、王定宇、邱議瑩、沈發惠。據悉，部分立委跑地方行程，另有部分立委則赴日為台灣隊應援。

請繼續往下閱讀...

立法院院會今天處理國民黨團、民眾黨團所提出的「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，同時也將民眾黨團提出的行政院應與美方簽署發價書、譴責行政院長不副署案，兩案均逕付二讀並交付協商，不過藍綠表決票數懸殊，表決結果，出席82人，53人贊成、29人反對。

對於院會表決，民進黨團人士不諱言，內部曾盤點本會期議案，「新興計畫動支案」已過1個月的協商冷凍期，的確很有可能進入表決，但仍尊重黨團成員赴日看球、支持Team Taiwan的自主選擇，因此僅發布乙動。

民進黨團強制動員辦法第2條明定：黨團發布乙級強制動員期間，黨團成員配合之義務及責任與甲級強制動員期間同。除黨團三長及政黨比例代表外，黨團成員得向黨團登記為4人一組，各組成員名單不得重複，而以其中3人出席之方式配合動員。

依此規定，黨團三長及不分區皆須出席院會，但總召蔡其昌、以及王義川、張雅琳、林楚茵、沈發惠、羅美玲等人皆未參與表決；該人士表示，按規定該怎麼罰款就怎麼罰，將交由黨團紀律委員會處理。

沈伯洋來回飛兼顧兩邊：是出國較重要還是賣國較重要？

值得一提的是，沈伯洋昨日參與台灣隊首場預賽後隨即返台，並於今日出席立法院會，預計今晚將再飛往東京應援。他受訪表示，為國家隊加油是天經地義的事情，現在比較麻煩的是國民黨提出地雷條款的軍購版本，這堪稱所謂的賣國條款。「到底是出國比較重要還是賣國比較重要？」大家應該關心的是現在這個賣國條款的出現，這對台灣的國防、對戰力會出現很大的空缺。

民進黨內人士私下談及，如果是前總召柯建銘時代，這個表決狀況完全不會出現，而蔡其昌身兼黨團總召與中華職棒會長的職務，在部分決策上仍須審慎，今天的表決狀況不理想，在會議記錄上只能看到藍綠懸殊的票數，對外觀感難免受到影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法