踹桌收到傷害罪起訴書 張峻酸：傅崐萁脆弱的心受傷了

傅崐萁去年10/27在光復大安活動中心舉辦災區座談，刻意選小場地不讓災民都能進入表達意見引起抗議，張峻氣得衝入會場要理論。（民眾提供）

花蓮議長張峻去年10月因為傅崐萁在災區舉辦「閉門座談會」，不讓抗議災民發聲，怒踹傅崐萁桌子，被傅崐萁告傷害罪，張峻今天收到檢方起訴書，強調他踹的是桌子、不是針對傅崐萁，是為了爭取災民發言權，更大酸「或許是傅崐萁脆弱的心靈受傷了」！

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬受訪說，傅崐萁在去年10月27日案發後到醫院驗傷，診斷證明是「左胸鈍挫傷」，並向地檢署遞刑事告訴狀，提告張峻一般傷害罪，近日偵查終結，檢方綜合相關的錄影影片、監視器畫面，認為張峻踹桌的行為導致桌子撞到傅崐萁並造成其左胸鈍挫傷，至於張峻表示「他只有踹桌」檢方表示尊重，後續將進入司法程序。

請繼續往下閱讀...

張峻說，他今天收到花蓮地檢署的起訴書，檢察官認為他在去年10月27日在傅崐萁舉辦的光復重建閉門座談會上踢桌子導致傅受傷提起訴訟，然而「當時影片仍在網路上，全國民眾都看到了，他踢的是桌子」，強調為了災民爭取權益，他至今無悔、問心無愧。

「既然是災後重建座談，為什麼會變成閉門會議？連在地的民意代表、災民都得經過篩選才有資格參加」？他身為議長、在地光復鄉選出的議員蔡依靜竟都沒受邀，張峻想起當時情況仍忍不住生氣，他說，他踢的不是傅崐萁，而是要爭取災民最基本的發言權。

張峻猛酸，一向最會顛倒是非的傅崐萁，大概是「脆弱的心靈真的受傷了」，他要向傅崐萁喊話，如果傅崐萁的內心有受到一點點的震動，也希望他能夠就此好好反省自己的作為，不要再把花蓮當自己家、不許批評的一言堂作風。

張峻強調，光復災區還在復原中，花蓮陷入產業蕭條泥淖，他會站在災民與鄉親的身旁一起努力負重前行，只要是為了捍衛鄉親的權益，他依然會勇敢站出來。

張峻踹傅崐萁桌、上前與傅崐萁理論。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法