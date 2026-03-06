為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    張銘祐掃街拚初選 展現台派戰鬥精神

    2026/03/06 13:37 記者甘孟霖／台北報導
    卓冠廷（右）陪同張銘祐（左）至青山宮參拜。（記者甘孟霖攝）

    卓冠廷（右）陪同張銘祐（左）至青山宮參拜。（記者甘孟霖攝）

    民進黨台北市議員初選民調9日開跑，台北市中正萬華區議員擬參選人張銘祐今（6日）找來新北市議員卓冠廷合體掃街。張銘祐說，宣布參選以來一直不敢怠慢，也希望台派的理念能夠獲得鄉親認同。卓冠廷說，張銘祐絕對是民眾找得到的人，是個願意為選民服務的人選。

    今日掃街前，張銘祐與卓冠廷先至艋舺青山宮進行參拜並受訪，卓冠廷讚，張銘祐過去在台灣民主路上不論是參與社運或是媒體工作，表現都有目共睹，這次初選更是第一個出來站街口的候選人，推薦選民要選找得到的候選人，張絕對是最願意為選民服務的人選。

    卓冠廷也提及，這次他的選區土城、樹林、三峽、鶯歌是新北市一級戰區，他們也採分進合擊策略，由他先來幫忙台北市初選，等到3月23日新北初選開跑，也希望張銘祐能來互相幫忙。

    張銘祐說，他宣布參選以來約19週，當中除了父親過世無法站路口，以及過年沒上班的時段外，其他時間都不敢怠慢，中正萬華是他非常重要的政治起源地，希望秉持「台派戰鬥雞」的精神能夠獲得大家的認同。

    他說，中正萬華是一個充滿故事的地方，從艋舺歷史文化、宗教信仰，到市場經濟與社區生活，都展現出台北最真實的城市樣貌。未來若有機會進入議會，他將持續推動地方文化保存、老城區活化、青年與產業發展，以及社區公共空間改善，讓中正萬華在保留歷史底蘊的同時，也能創造新的城市活力。

    卓冠廷（右）陪同張銘祐（左）車掃。（記者甘孟霖攝）

    卓冠廷（右）陪同張銘祐（左）車掃。（記者甘孟霖攝）

