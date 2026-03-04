為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    大鬧立院中興大樓醉漢是律師 在康園餐廳餐敘喝醉誤事

    2026/03/04 16:51 記者王冠仁／台北報導
    警方將儲男壓制帶回派出所保護管束。（記者王冠仁翻攝）

    警方將儲男壓制帶回派出所保護管束。（記者王冠仁翻攝）

    33歲儲姓男子昨午喝醉酒後，跑到立法院中興大樓，保六總隊員警發現形跡可疑上前攔查，他卻情緒失控反抗，過程中伸手揮打到員警，被警方壓制在地、帶回保護管束，警方今早將他依妨害公務罪嫌送辦。據悉，儲男是律師，當天在一旁的康園餐廳餐敘喝醉後才鬧事。

    據了解，儲男的真實身分是律師，他近來加入某律師事務所，昨午跟未來的「準老闆」在立法院康園餐廳餐敘，期間喝了不少酒。餐敘結束後，同桌出席者各自離去，但他疑因不勝酒力，糊里糊塗從中興大樓旁戶外樓梯步行至B1走廊，被保六員警發現後情緒失控，進而引發衝突。

    雖然昨天儲男被警方帶回派出所保護管束，但他因為酒醉，無法正常交談，警方只能讓他先行休息，直到他退酒清醒後，才進一步釐清。儲男並沒有政治訴求，他昨天疑因喝太多「斷片」，也說不出來自己為什麼會跑進中興大樓。

    台北市警方昨天下午3時許接獲保六總隊通報，聲稱有一名醉漢跑到立法院中興大樓地下1樓，保六總隊員警上前詢問，聞到他有濃厚酒氣想請他離開，他卻與員警爆發肢體衝突，最終吃上妨害公務官司。

