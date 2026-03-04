想當鄰居！太子集團北市「和平大苑」置產 原來在台總管是周杰倫粉絲

圖為檢警調赴太子集團購入的和平大苑房產內搜索。（資料照）

柬埔寨「太子集團」跨國犯罪集團案今偵結，起訴62人與13家公司，對於該集團選定和平大苑置產；檢警側面了解，當初該集團因購置名車，要求下屬尋找停車地點，加上首腦陳志旗下的台灣地區總管李添為天王周杰倫粉絲，集團成員才選定該豪宅，大手筆購置11戶、53車位。

檢警單位表示，該跨國犯罪集團為了洗錢，在日本、新加坡、泰國與我國成立多家空殼公司，這些公司大部分都沒有實際有經營的業務，但薪水照發，其中在國內成立的天旭公司，招募工程師專替境外線上博弈公司撰寫程式，跟境外公司簽訂合約，酬庸自境外匯款入境，疑為製作金流正常化的假象，實際上是為集團服務與洗錢。

台灣太子不動產則從事介紹柬埔寨的房地產投資，卻幾乎沒有成交過，成員薪水則照領；北市內湖地區的尼爾公司對外名為行政顧問管理公司，聲稱可為客戶辦理公司戶銀行帳戶，較不會遭到警示，但客戶也很少，另顥玥公司則是線上博弈的24小時全天候客服平台，對外招募員工，月薪5萬元以上，公司負責人為人頭，每年領取10萬元費用。

和平大苑豪宅置產後，也設置6、7家空殼公司，這些公司目前不知做何使用，研判也同樣是利用來洗錢。檢警單位調查，這些空殼公司為製作金流正常的假象，提升銀行的信用度，會製作金流的相互往來，避免遭到懷疑，而購買豪宅，以及名車、骨董等鉅額金錢，則主要透過地下匯兌方式，從境外匯入，讓執法單位無從掌握。

