    首頁 > 社會

    1.35億成交！「蟹老闆」豪奪太子集團法拍「馬王 」加價千萬嚇退對手

    2026/03/02 14:19 記者劉詠韻／台北報導
    法拉利神獸「馬王」（左1）1.35億天價落槌。（記者廖振輝攝）

    法拉利神獸「馬王」（左1）1.35億天價落槌。（記者廖振輝攝）

    台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢、詐欺案，囑託行政執行署台北分署公開拍賣扣押的33輛名車，並開放全球買家競標，今上午於警專學校登場。最為外界關注的「四大神獸」之一、號稱「馬王」的LaFerrari，在激烈競標下，最終由知名外匯車商弘達國際汽車董事長、人稱「蟹老闆」的謝瑞益以1億3500萬元拍定。

    拍賣過程高潮迭起，共有4名買家輪番喊價13次。其中一名應買人一度喊至1億1050萬元，謝瑞益隨即豪氣加價950萬元，直接跳至1億2000萬元，現場氣氛瞬間沸騰。其餘買家不甘示弱持續追價，最終仍由謝瑞益以1億3500萬元得標，成為全場焦點。

    謝瑞益受訪時表示，他研究「馬王」已久，全台數量約僅10輛左右，市場上偶爾釋出1、2輛，開價多落在1.58億元上下，若是原廠敞篷版本更上看2億元。他原本預算僅抓1.3億元，但現場競標氣氛實在太熱絡，價格一路上拱，「想說多500萬就當廣告費」，笑稱未來可以「一邊開、一邊賣」。

    謝瑞益說，「這台是保值神獸，應該也不會賠太多錢。」不過，儘管成功標下馬王，但他仍有些遺憾，認為自己應該再狠一點出手競標「蛙王」Porsche 918 Spyder。該車最終以5600萬元成交，他評估其價值可達6000萬元，感慨有點可惜。

    至於Ferrari SF90 Stradale則以2360萬元拍出。謝瑞益原以為是朋友志在必得，便未再加價，沒想到最後由朋友隔壁的買家得標，「哎呀，暈倒，失誤了，那台2360萬很划算，我原本預計2400萬要買。」

    隨著競標落幕，謝瑞益表示，此次僅標下馬王，算是「理性消費」。目前正籌措尾款，準備將愛車帶回家，後續也會安排專業拖運車輛，將這輛夢幻超跑運回泰山。

