超商店員包裹「搖一搖硬硬的」機警檢舉 桃警40分鐘速逮2車手

桃園市警察局中壢警分局於228連假接獲中壢區中正路上的超商店員通報，說是店內有外籍男子領取的包裹盒疑似硬質卡片，很可能是詐欺車手取卡情形。興國派出所警網立即趕赴現場，雖然領取包裹男子已經駕車離去，員警仍迅速調閱車號鎖定對象行蹤。

興國派出所副所長黃世丞今（1）日說明，經追蹤發現該車往龜山方向行駛，中壢警分局立即通報龜山警分局協助攔查，雙方線上即時合作，由龜山警分局大坑派出所警網於當天2月27日上午8時40分成功在南上路攔停該車，並查獲31歲越南籍何姓男子及25歲阮姓男子2人，並查扣作案用金融卡3張、手機2支及不法所得3000元。

經查這2名越南人都是移工，其中阮男是逃逸移工；此案從接獲通報到成功攔停僅40分鐘，充分展現桃警團隊跨分局合作，及對詐欺犯罪嚴加打擊的決心。而本案能迅速偵破，亦歸功於超商店員機警檢舉，使警方得以及時掌握情資、成功阻斷詐騙金流，減少被害金額，將協助這位機警的店員申請檢舉獎金1萬元。

依據警政署自去年7月1日起實施的「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，民眾若提供具體事證（如車號、照片、影像或明確地點），協助查獲詐欺車手（包含提款車手、取簿手、收水手等），每案可核發新臺幣1萬元獎金，且不必等法院判決確定，只要案件經檢察官裁定交保或聲請羈押等，即可申請核發，領取時間大幅縮短。警方亦會嚴格保密檢舉人身分，保障安全。

中壢警分局長林鼎泰強調，詐欺車手是詐騙集團金流運作的關鍵角色，警方將持續強化跨分局合作與即時攔截圍捕機制，從前端情資到後端溯源追查全面打擊詐騙犯罪，絕不容許詐團在桃園落腳。同時也呼籲民眾勇於檢舉可疑提領、取卡或面交行為，警民攜手，才能真正斷絕詐騙金流，共同守護市民財產安全。

