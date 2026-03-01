為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    防詐守護民眾荷包 高雄小港警首創警所面交

    2026/03/01 10:43 記者洪臣宏／高雄報導
    將掀起一波棒球熱，小港分局趁勢推出吸睛小物打詐。（圖由小港分局提供）

    為防制投資詐騙案，高雄市小港分局推出首創防詐作法，民眾如有大額投資或現金交易面交需求，可選擇約在分局偵查隊進行面交，由警方在場關懷並協助記錄過程，提升交易安全性，降低遭詐騙風險，替民眾荷包把關。

    小港分局指出，詐騙集團常以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘騙民眾投資，並要求以現金面交方式交付款項，使被害人難以及時查證。為提升全民防詐意識，適逢世界棒球經典賽開打，分局結合棒球主題推出「詐騙三振出局」，加碼抽警察聯名款棒球、小港分局吉祥物一卡通與打詐棒球燈箱等物「反詐抽獎澎湃包」宣導活動，透過趣味互動吸引民眾參與，象徵「詐騙三振出局」，讓防詐宣導更貼近生活。

    分局長江慶斌表示，守護市民財產安全是警方責無旁貸的工作，透過警方陪同面交機制，可有效嚇阻詐騙集團犯案，讓民眾交易更安心。

    小港分局提醒，民眾遇有可疑投資機會，務必提高警覺，避免輕信高獲利話術或私下面交，如對交易內容存疑，可立即撥打165反詐騙專線查證，或就近向警方諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    小港分局宣導民眾可在偵查隊面交款項。（圖由小港分局提供）

    小港分局推出打詐新作為。（圖由小港分局提供）

