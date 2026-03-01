南投光頭大叔戴假髮變裝偷竊 犯案7起落網

49歲陳姓男子涉嫌在埔里鎮戴著假髮變裝偷竊，犯下7起竊案落網。（警方提供）

南投縣49歲陳姓男子為掩飾光頭特徵，2月間在埔里鎮戴著假髮變裝偷竊，涉嫌犯下包括偷竊6部汽、機車在內的7起竊案，警方經多日追查，在埔里鎮明德路逮捕陳嫌，查扣1部偷來的重型機車及犯案變裝用假髮等證物，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

埔里地區今年2月份接連發生多起汽、機車竊盜案件，埔里警分局獲報後立即成立專案小組追查，鎖定曾涉及多起刑案的陳姓男子涉案。陳男犯案時，為掩飾光頭特徵，刻意戴假髮變裝規避查緝，但仍被警方掌握其於2月20日騎乘失竊機車行駛於埔里地區，隨即部署警力埋伏查緝，於24日晚間7時許，在埔里鎮明德路逮捕陳嫌，現場查扣1部重型機車及犯案變裝用假髮等證物。

陳嫌坦承2月間在埔里地區竊取汽車4輛、機車2部，另涉一般竊盜案件1件，共計7件，警方訊後除依竊盜罪嫌移送南投地檢察偵辦，並擴大追查陳嫌有無涉及其他刑案及有無共犯，也呼籲民眾提高防竊意識，車輛應妥善上鎖並加裝防盜設備，避免失竊。

陳男子涉嫌戴假髮變裝偷竊，警方起出假髮。（警方提供）

