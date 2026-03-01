為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南投光頭大叔戴假髮變裝偷竊 犯案7起落網

    2026/03/01 10:41 記者張協昇／南投報導
    49歲陳姓男子涉嫌在埔里鎮戴著假髮變裝偷竊，犯下7起竊案落網。（警方提供）

    49歲陳姓男子涉嫌在埔里鎮戴著假髮變裝偷竊，犯下7起竊案落網。（警方提供）

    南投縣49歲陳姓男子為掩飾光頭特徵，2月間在埔里鎮戴著假髮變裝偷竊，涉嫌犯下包括偷竊6部汽、機車在內的7起竊案，警方經多日追查，在埔里鎮明德路逮捕陳嫌，查扣1部偷來的重型機車及犯案變裝用假髮等證物，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

    埔里地區今年2月份接連發生多起汽、機車竊盜案件，埔里警分局獲報後立即成立專案小組追查，鎖定曾涉及多起刑案的陳姓男子涉案。陳男犯案時，為掩飾光頭特徵，刻意戴假髮變裝規避查緝，但仍被警方掌握其於2月20日騎乘失竊機車行駛於埔里地區，隨即部署警力埋伏查緝，於24日晚間7時許，在埔里鎮明德路逮捕陳嫌，現場查扣1部重型機車及犯案變裝用假髮等證物。

    陳嫌坦承2月間在埔里地區竊取汽車4輛、機車2部，另涉一般竊盜案件1件，共計7件，警方訊後除依竊盜罪嫌移送南投地檢察偵辦，並擴大追查陳嫌有無涉及其他刑案及有無共犯，也呼籲民眾提高防竊意識，車輛應妥善上鎖並加裝防盜設備，避免失竊。

    陳男子涉嫌戴假髮變裝偷竊，警方起出假髮。（警方提供）

    陳男子涉嫌戴假髮變裝偷竊，警方起出假髮。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播