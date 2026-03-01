為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    劉世芳外甥遭港媒爆「賺紅錢」 台灣社：政治抹黑、人身攻擊

    2026/03/01 11:47 記者陳治程／台北報導
    內政部長劉世芳（見圖）日前遭香港親中媒體報導，其外甥顏文群以中國投資收益提供政治獻金，而中國國台辦也隨後附和稱將依法查處，引發議論。（資料照）

    內政部長劉世芳（見圖）日前遭香港親中媒體報導，其外甥顏文群以中國投資收益提供政治獻金，而中國國台辦也隨後附和稱將依法查處，引發議論。（資料照）

    內政部長劉世芳日前遭香港親中媒體報導，其外甥顏文群以中國投資收益提供政治獻金，而中國國台辦也隨後附和稱將依法查處，引發議論。對此，民團台灣社今（1日）發布聯合聲明指出，此為中國一連串針對性政治抹黑、人身攻擊，除對此嚴正譴責，也重申支持劉依法行政的聲援立場。

    台灣社表示，有心人士翻出7年前1筆依法申報、金額10萬元之合法政治獻金，刻意剪接時間與因果關係，將其扭曲為所謂「賺中國的錢卻支持台獨」的荒謬敘事。事實清楚：該筆捐款為合法政治獻金；相關人士後續之職務升遷亦為其專業與工作表現所致，且近年並無其他政治捐獻。在民主社會中，監督必須建立在事實基礎上，而不是以選擇性資訊製造情緒。當抹黑取代論證，受傷的不只是個人，更是公共討論的品質。

    其次，針對內政部依法審查不分區立委遞補資格，台灣社重申，此為行政機關應有職權。若因依法行事，公職人員及其家屬即成為連坐式攻擊的對象，這不僅傷害個人尊嚴，更將對行政體系形成寒蟬效應。法治的核心，在於制度高於個人、法律高於情緒。若政治鬥爭凌駕法律審查，將使制度失去穩定性，也削弱人民對政府的信任。

    此外，台灣社指出，部分言論試圖將「是否與中國市場有業務往來」與「是否能表達政治立場」劃上等號。這種邏輯，本質上是以經濟關係審查思想立場。台灣社會不能容許任何形式的思想審查，也不能讓外部威嚇與內部操作相互呼應，削弱我們的民主體質。

    台灣社強調，台灣身處高度緊張的地緣政治。中共長期透過輿論戰、法律戰、認知作戰，試圖動搖台灣社會對民主制度的信心。台灣社呼籲民眾對國內部分政黨、輿論節奏和中共敘事高度重疊時提高警覺，不容許任何人以「賺中國錢」為由，對台灣公民政治清算；更不容許以家屬之職涯發展作為打擊現任部長的工具，直言此舉既不符合民主精神，也不符合比例原則，更違反基本人權保障。

    台灣社示警，今天被攻擊的是劉世芳部長；明天可能是任何一位依法行事、堅守制度的公職人員。若因堅守法律，就必須承受家屬被拖入抹黑；若因依法審查，就遭受政治追殺；那麼我們要清楚表明：若劉世芳部長因此遭受系統性造謠與打壓，我們將站出來，成為第二個、第三個、第一萬個劉世芳，與任何企圖侵蝕台灣法治與自由民主的力量對抗。

    台灣社訴求，外界應停止人格抹黑公職人員及其家屬，回歸法律與事實討論；同時捍衛言論自由、思想自由，反對任何形式的思想審查，且支持行政機關依法行政，維護憲政秩序。

