    政治

    綠營北市長候選人未定 王世堅點5人選「讓蔣萬安踢到鐵板」

    2026/03/01 11:53 記者蔡愷恆／台北報導
    王世堅（右）受訪表示，行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜、立委莊瑞雄以及吳思瑤等人，都是參選台北市長適合的人選。（記者蔡愷恆攝）

    王世堅（右）受訪表示，行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜、立委莊瑞雄以及吳思瑤等人，都是參選台北市長適合的人選。（記者蔡愷恆攝）

    年底9合1大選，民進黨台北市長人選未定，立委王世堅多次被點名，他今（1）受訪表示，先前已推薦數名適合人選，除了行政院副院長鄭麗君，還有民進黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜、立委莊瑞雄以及吳思瑤，還說蔣萬安若與徐國勇對戰會「踢到鐵板」，需留在台北全心全意與徐國勇對戰。

    台北市大安文山市議員參選人陳聖文曾任王世堅國會辦公室主任，王世堅今與他合體掃街拜票，掃街前受訪被問到台北市長人選問題時表示，先前推薦好幾位人選，「第一位當然是鄭麗君副院長，再來是徐國勇、莊瑞雄以及高嘉瑜，也包括當時民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。」

    王世堅說，徐國勇曾任內政部長5年，各方面政績都很好；不只能力強，口才辨給，都適時在幫民進黨說明政策，「我相信蔣萬安如果遇到徐國勇，他就會『踢到鐵板』」，屆時，蔣能夠去幫其他縣市輔選的時間跟機率就降很多，「因為他必須留在台北全心全意地與徐國勇對戰。」

    王世堅認為，蔣萬安對上鄭麗君也是相同的情形；鄭麗君口才辨給，對各項政策熟稔，一定能把蔣萬安纏在台北市，把台北市政說清楚。

