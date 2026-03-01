中東戰火300台人在阿聯人身均安 外交部籲：就地避難待空域開放

美國、以色列昨天對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，中東航班中斷。外交部建議旅遊國人優先就地避難、保持鎮定，待空域開放後，再依正常程序離境。（路透）

美以伊戰火波及阿拉伯聯合大公國，杜拜機場、飯店遭襲擊，杜拜、阿布達比國際機場皆已關閉。外交部發言人蕭光偉今（1）日說明，目前在阿拉伯聯合大公國（含杜拜、阿布達比等地）的我國僑民及國人約有300人，人身均安，建議旅遊國人優先就地避難、保持鎮定，待空域開放後，再依正常程序離境。

蕭光偉說明，我國駐杜拜辦事處昨日起接獲多起國人求助電話，由於目前阿拉伯聯合大公國及鄰近地區空域已關閉，航班出入均受影響，駐處除與阿聯台商（僑）保持聯繫管道外，也建議旅遊國人優先就地避難、保持鎮定，等候空域開放後，再依正常程序離境，駐處將持續提供必要協助，並隨時掌握國人動態。

蕭光偉提醒，因區域安全情勢仍具高度不確定性，請國人儘速離開高風險地區，並審慎評估近期前往相關國家的必要性；已在當地的國人也應提高警覺，注意自身安全，並與我國駐外館處保持聯繫，以利即時提供必要協助。

外交部將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊，以及採取必要措施。目前我國針對阿拉伯聯合大公國旅遊警示仍維持「第二級：黃色注意」。

除在阿拉伯聯合大公國的300人外，我國在巴林也有僑民及國人22人、阿曼23人、科威特50人、沙烏地阿拉伯約2000人、卡達約200人、約旦124人、以色列262人、伊朗4人，在中東地區僑民及國人共約3000餘人，人身均安。

蕭光偉說明，國人如果在上述國家遇到急難或緊急事故請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018/ 050-6453018或外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

