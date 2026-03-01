民進黨新北議員民調初選 蘇巧慧：勝出的人一起組成最強新北隊

民進黨新北市長參選人蘇巧慧參拜新莊武聖廟。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早與立委吳秉叡帶著同黨籍新北市議員、議員參選人到新莊武聖廟參與關聖帝君得道飛昇日的春季三獻禮，對於民進黨新北市新莊區市議員初選狀況，蘇巧慧強調，民進黨的初選制度歷史已經很久，公平公正、制度完善，待經激烈初選後，勝出的人一起組成最強的新北隊，一起為新北努力。

蘇巧慧今到新莊武聖廟參拜前接受媒體聯訪，她說，很高興受到廟方主委林俊德的邀請，在關聖帝君得道日和地方鄉親參香、為地方祈福。對於黨內新北市新莊區市議員初選狀況，蘇巧慧表示，她今天身邊有非常多優秀的新北市議員和議員參選人，像現任議員翁震州、林秉宥，議員（初選）參選人吳奕萱、陳岱吟，這些都是願意為地方服務的好人選，在大學長吳秉叡的帶領下，大家都希望為新北、為新莊來努力。

她強調，民進黨的初選制度歷史已經很久，制度也很完善，「而且我們的規則在各政黨當中，是最公平公正的，所以經過激烈的初選之後，我想勝出的人，我們會一起組成最強的新北隊，所有的人都會一起繼續為新北努力」。

吳奕萱表示，包括立委吳思瑤、吳秉叡、林月琴、陳培瑜、張雅琳與新北市議員顏蔚慈等人都願意到新莊為她站台、支持，同時這週前行政院長蘇貞昌「護國院長」幫她錄的電視廣告影片剛播出，他也是新北人非常懷念的老縣長，感謝蘇貞昌對她10年幕僚工作「最好的肯定」，過去在她協助準備質詢題目下，吳思瑤在質詢台上跟蘇貞昌有好的溝通，促成很多好政策，希望蘇巧慧未來能進入新北市府，她也進入議會，繼續促成新莊、新北人好的生活與政策。

陳岱吟表示，她是新莊在地出身，希望讓大家知道說「在地女兒」想為家鄉努力服務，因此更努力地一步一腳印走遍新莊各地，讓更多人認識她，也陸續規劃黨內長官、大咖前輩替她助選。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早與立委吳秉叡、同黨籍新北市議員、議員參選人到新莊武聖廟參與關聖帝君得道飛昇日的春季三獻禮。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委吳秉叡（中）、新北市議員初選參選人吳奕萱（右）、陳岱吟（右）參拜新莊武聖廟。（記者黃政嘉攝）

對於民進黨新北市新莊區市議員民調初選，新北市長參選人蘇巧慧說，勝出的人一起組成最強新北隊。（記者黃政嘉攝）

前行政院長蘇貞昌近期為民進黨新北市議員初選參選吳奕萱錄電視廣告影片。（圖由吳奕萱提供）

