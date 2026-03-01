伊朗哀悼40天！ 主播淚播哈米尼死訊 川普放話：空襲到和平為止

伊朗最高領袖哈米尼在美軍空襲行動中喪命。（法新社）

伊朗政府今（1日）天證實，現年86歲的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已死於美國與以色列發動的攻擊，並宣布全國進入40天哀悼期。美國總統川普強調，美軍的打擊行動將持續不間斷，直到實現中東乃至全球和平的目標。

綜合外媒報導，伊朗官方起初駁斥哈米尼的死訊為「心理戰」或虛張聲勢，但隨著3月 1日清晨伊朗全境再度遭遇大規模空襲，官方通訊社終於鬆口證實死訊。一名伊朗電視台主播在播報哈米尼死訊時當場淚崩，當局已宣布哀悼40天，並放假7天致哀。

請繼續往下閱讀...

川普稍早先於社群平台揭露哈米尼死訊，隨即向伊朗人民喊話，呼籲其趁勢「接管政府」，推翻長期以來的神權統治。川普語氣堅定地表示，美軍的打擊行動將在整個星期持續進行，甚至更久，「直到達成我們在中東乃至全世界實現和平的目標為止！」

BREAKING: Iranian state TV anchor collapses into tears live on air while announcing the death of Ali Khamenei#Europost pic.twitter.com/33smccE6YD — EuroPost Agency （@EuroPostAgency） March 1, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法