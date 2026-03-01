哈米尼身亡！ 伊朗革命衛隊揚言發動「史上最猛烈攻勢」 劍指美以

伊朗革命衛隊士兵遊行畫面。（歐新社資料照）

伊朗國營電視台正式確認最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的死訊後，伊朗精銳軍事組織伊斯蘭革命衛隊（IRGC）隨即發布官方聲明，揚言將對以色列與美國駐軍基地發動「史上最猛烈」的攻勢。這項報復宣示，再度加劇區域緊張氣氛。

據《以色列時報》報導，在伊朗國營電視台向全國證實哈米尼的死訊後，革命衛隊隨即表達強烈的復仇立場。革命衛隊1日透過通訊軟體Telegram發布簡短而強硬的聲明，將報復矛頭直接對準美國與以色列。聲明中警告：「伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊歷史上最猛烈的攻勢，隨時可能展開。」

誓言嚴懲侵略者 內閣與民兵強硬表態

革命衛隊在後續詳盡的官方聲明中表明，將對殺害最高領袖的對象施以嚴厲且果斷的懲罰，並強調「伊朗民族的復仇之手絕不會放過他們」。革命衛隊進一步表示，國家武裝部隊與龐大的「巴斯基」（Basij）民兵組織將堅定捍衛領袖遺志，抵禦內外部陰謀，並揚言將給予侵略者一個「具備教育意義的懲罰」。

同時，伊朗政府高層同步發表強硬聲明。伊朗內閣對外警告，這起「重大罪行絕對不會沒有回應」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊成立於1979年伊斯蘭革命後，屬於伊朗武裝部隊的重要組成，直接向最高領袖負責。除傳統軍事任務外，革命衛隊亦在飛彈部隊、海外行動與國內安全事務中扮演關鍵角色，被視為伊朗軍事與政治體系中的核心力量。

此外，該組織也直接統轄負責內部動員的「巴斯基」民兵，以及專責海外軍事與情報行動的特種部隊「聖城軍」（Quds Force）。革命衛隊不僅是伊朗國防武力的核心支柱，在該國政治與經濟領域也具備實質的影響力。

