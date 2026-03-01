喀布爾爆發防空激戰！ 阿富汗稱擊落戰機 巴基斯坦首轟政府設施

巴基斯坦與阿富汗邊境及空中衝突急遽升溫。圖為阿富汗塔利班武裝人員2月28日在查拉拉巴（Jalalabad）乘武裝車輛巡邏。（法新社）

巴基斯坦與阿富汗的邊境衝突急遽升溫，戰火已延燒至阿富汗首都喀布爾（Kabul）上空。巴基斯坦不僅首度將空襲目標對準阿富汗政府設施，阿富汗更宣稱擊落一架巴國戰機並俘虜飛行員。雙方互控造成數百人死傷，使這場南亞衝突的緊張局勢進一步加劇。

據《法新社》報導，喀布爾市中心1日傳出爆炸與連續防空砲火聲。塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）證實，阿富汗部隊正對入侵的巴基斯坦戰機進行防空射擊。這場自邊境衝突持續擴大，巴基斯坦承認2月27日轟炸了喀布爾與最高領袖根據地坎達哈（Kandahar）等關鍵城市。

雙方傷亡數字劇烈攀升。巴基斯坦總理發言人指出，針對侵略的有效回應仍在持續，並宣稱已擊斃近300名阿富汗士兵與武裝分子。阿富汗副發言人費特拉特（Hamdullah Fitrat）則反擊，稱有超過80名巴基斯坦士兵陣亡、27個軍事哨所遭佔領。雙方的傷亡與戰果聲明目前皆難以獨立核實。

除了地面交火，空中衝突也成為焦點。阿富汗安全部隊聲稱週六在查拉拉巴（Jalalabad）擊落一架巴國戰機並俘虜飛行員，但此說法遭伊斯蘭馬巴德斥為完全不實。巴基斯坦資訊部長指出，自行動開始以來，已空襲阿富汗境內37個地點。

戰火威脅擴散 區域大國介入斡旋

隨著戰火蔓延，這場南亞危機已引起區域與國際大國介入。美國國務院政治事務次卿胡可心（Allison Hooker）在與巴國官員會談後，表態支持巴基斯坦抵禦塔利班攻擊的自衛權。中國則呼籲雙方保持冷靜，並正與兩國進行斡旋。沙烏地阿拉伯與卡達也正積極介入調停，試圖阻止這場自去年10月以來最嚴重的流血衝突進一步擴散。

