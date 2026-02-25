為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    酒駕放水進旅館、譏詐騙被害人笨 「南警彭于晏」恐斷波麗士職涯

    2026/02/25 06:10 記者王捷／台南報導
    有「警界彭于晏」綽號的黃姓警員。（民眾提供）

    南警二分局黃姓警員綽號「警界彭于晏」，去年對酒駕後座女乘客放水，還到對方旅館5小時，台南地檢署起訴貪汙罪，最近又爆出，他視訊笑詐欺被害人笨；警方指出，依警察人員人事條例規定，即使緩刑也無法再任警察。

    去年6月，黃員查獲一對情侶酒駕，依規定同車後座女乘客應受連坐處罰，須處以6000元至1萬5000元罰鍰。黃員查驗身分後未依法對該名女乘客開單告發，涉嫌刻意放水。

    下班後黃員在路上巧遇女乘客，還往對方旅館同房共處達5個小時，期間被女方錄音，黃員表達自己給女乘客未開單；此外，檢方追查發現黃員為向群組友人炫耀，私下將勤務中取得的民眾個資及偵查報告外流，涉嫌違反個人資料保護法規定，檢方因此以犯貪污治罪條例圖利罪、違反個資法起訴。

    依據警察人員人事條例第29條，警察涉嫌犯貪污罪經提起公訴，於第一審判決前，應即停職，同法第31條第1項第3款明定，犯貪污罪經有罪判決確定，即使緩刑也會面臨免職。

    同時，貪污治罪條例第17條規定，犯該條例罪如果宣告有期徒刑的處罰，會同時宣告褫奪公權，配合警察人事條例第31條，受褫奪公權宣告者同樣會免職。只要法院認定圖利事實明確並判刑，必定伴隨褫奪公權，意味黃員將面臨貪污與褫奪公權的雙重免職檢視，除非一審無罪，否則恐怕無法繼續擔任公職。

