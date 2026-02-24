邱軍酒駕撞死運匠肇逃 基隆地院明開準備程序庭

「運轉人生」原唱邱軍涉酒駕撞死排班計程車司機逃逸。（記者吳昇儒攝）

「運轉人生」原唱邱軍涉酒駕撞死排班計程車司機駕車逃逸，全案進入國民參審程序。基隆地院明天（25日）上午進行準備程序，由3名職業法官開準備程序庭，將做成「審理計畫」，以利國民法官後續加入時，能儘速了解爭點與證據調查範圍。

「國民法官法」規定，參與審判的國民法官將不參與準備程序，而是由職業法官開庭進行準備程序，由審判長簡志龍、施又傑、李辛茹組成的合議庭，預定於今天上午10許，與邱軍與辯護律師、公訴檢察官，針對本案審理時所有爭點、調查證據等事項整理成「審理計畫」後，將進行選任國民法官程序，隨機抽選出6位國民法官、4位備位國民法官，擇日與3位職業法官共組合議庭審理本案。

邱軍2024年12月27日凌晨和女友、友人到基隆市某餐館狂灌啤酒、小米酒，他凌晨4點多開車載女友離開，在基隆市信一路撞上路邊的2名計程車司機，致1死1傷，邱軍肇事逃逸2天後投案；基隆地檢署去年5月將邱軍依酒駕致死等罪嫌起訴，全案進入國民參審程序。

邱軍去年主張，他的職業引發關注，在本案偵查、羈押期間，有諸多和他行為有關或無關的偵辦內容遭到公開，媒體還用聳動標題、情緒性字眼描述犯罪情節，若本案採用國民參審，難保國民法官不會在歷經10個月的新聞報導後，產生先入為主、有所偏頗之法感情，有未審先判之虞，因而聲請不行國民參審。

合議庭認為，邱軍涉犯酒駕過失致死及肇逃，是國民自身或親友可能經歷或聽聞之事，該如何「論罪科刑」屬於國民關心事項，是具有重大意義之國民法官案件，並非完全沒有採用國民參審的必要；且依照實務審判經驗，本案只需2、3天就可以完成審理，國民法官也不難理解本案爭點，不會因為訴訟拖延導致被告權益受損，去年12月裁定駁回。

