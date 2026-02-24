為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    邱軍酒駕撞死運匠肇逃 基隆地院明開準備程序庭

    2026/02/24 23:12 記者林嘉東／基隆報導
    「運轉人生」原唱邱軍涉酒駕撞死排班計程車司機逃逸。（記者吳昇儒攝）

    「運轉人生」原唱邱軍涉酒駕撞死排班計程車司機逃逸。（記者吳昇儒攝）

    「運轉人生」原唱邱軍涉酒駕撞死排班計程車司機駕車逃逸，全案進入國民參審程序。基隆地院明天（25日）上午進行準備程序，由3名職業法官開準備程序庭，將做成「審理計畫」，以利國民法官後續加入時，能儘速了解爭點與證據調查範圍。

    「國民法官法」規定，參與審判的國民法官將不參與準備程序，而是由職業法官開庭進行準備程序，由審判長簡志龍、施又傑、李辛茹組成的合議庭，預定於今天上午10許，與邱軍與辯護律師、公訴檢察官，針對本案審理時所有爭點、調查證據等事項整理成「審理計畫」後，將進行選任國民法官程序，隨機抽選出6位國民法官、4位備位國民法官，擇日與3位職業法官共組合議庭審理本案。

    邱軍2024年12月27日凌晨和女友、友人到基隆市某餐館狂灌啤酒、小米酒，他凌晨4點多開車載女友離開，在基隆市信一路撞上路邊的2名計程車司機，致1死1傷，邱軍肇事逃逸2天後投案；基隆地檢署去年5月將邱軍依酒駕致死等罪嫌起訴，全案進入國民參審程序。

    邱軍去年主張，他的職業引發關注，在本案偵查、羈押期間，有諸多和他行為有關或無關的偵辦內容遭到公開，媒體還用聳動標題、情緒性字眼描述犯罪情節，若本案採用國民參審，難保國民法官不會在歷經10個月的新聞報導後，產生先入為主、有所偏頗之法感情，有未審先判之虞，因而聲請不行國民參審。

    合議庭認為，邱軍涉犯酒駕過失致死及肇逃，是國民自身或親友可能經歷或聽聞之事，該如何「論罪科刑」屬於國民關心事項，是具有重大意義之國民法官案件，並非完全沒有採用國民參審的必要；且依照實務審判經驗，本案只需2、3天就可以完成審理，國民法官也不難理解本案爭點，不會因為訴訟拖延導致被告權益受損，去年12月裁定駁回。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播