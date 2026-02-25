獨家》「兩個太陽」撕裂憲法法庭 首位律師遞狀聲請3大法官迴避

聲請狀指出，朱富美、楊惠欽、蔡宗珍三位大法官因不滿現行憲法訴訟程序之處理，長期採取「拒絕參與評議」手段進行程序杯葛，導致憲法法庭出現僅由五位大法官。圖為憲法法庭。（資料照）

憲法法庭因「憲法訴訟法」修正及大法官員額懸缺，陷入前所未有的內部對抗困境。繼高雄高等行政法院高等行政訴訟庭第三庭林彥君、黃堯讚及黃奕超法官聲請大法官迴避遭駁回後，律師劉繼蔚再首開律界先河，針對朱富美、楊惠欽、蔡宗珍等三位大法官正式提出迴避聲請。

聲請狀指出，朱富美、楊惠欽、蔡宗珍三位大法官因不滿現行憲法訴訟程序之處理，長期採取「拒絕參與評議」之手段進行程序杯葛，導致憲法法庭出現僅由五位大法官，為了湊足法定人數，將「杯葛」類推解釋為依法迴避，從而將三位大法官排除在現有總額之外，作成「五人判決」之持續「例外狀態」。

劉繼蔚於狀中主張，大法官身為憲法上的法官，應遵守法官有關的倫理規範。依據大法官自行頒布的自律辦法第4條至第6條，大法官負有勤勉執行職務、維護司法形象的義務，而三位大法官以個人法律信念為由擅自缺席，並於程序外對外發布意見書或投書媒體，已牴觸自律辦法與「班加爾羅司法行為原則」中關於法官公正與盡責之要求。

劉繼蔚於陳述意見中亦對多數派大法官，引用其114年度憲判字第1號判決中關於「討論原則」之闡述，呼籲現存八位大法官應展現協商審議之智慧，而非重現政治部門的鬥爭模式；雖然「五人判決」形式上解決了憲法法庭的議事困境，但終究屬於迫不得已的「例外狀態」。若大法官內部持續採取零和對抗，將司法爭議「政治化」，將使憲法法庭喪失定紛止爭的權威。

劉繼蔚表示，司法權的基礎在於社會對穩定規則的信任，而目前法庭內部形成「兩個太陽」的對立，一邊行使官印發布判決，另一邊則於程序外發表不同意意見，此種分裂狀態已嚴重破壞司法應有的、公平法院的中立外觀，令訴訟當事人對法庭能否客觀公允審理產生合理懷疑，構成「憲法訴訟法」第10條第2款所定「足認其執行職務有偏頗之虞」之迴避事由。

