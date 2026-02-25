獨家》檢察官林渝鈞涉放高利貸 基隆地檢署今搜索「自家人」自清

基隆地檢署外觀。（資料照）

基隆地檢署驚傳司法官重大貪瀆案！檢察官林渝鈞遭指控長期放高利貸，並利用職權恐嚇還不出利息的自來水承包商高姓父子，強逼簽下高達1億元的債務契約抵債。基隆地檢署今（25日）晨指揮調查局北部機動工作站等單位，大規模搜索林的辦公室、宿舍、蔣姓前妻等多人住處；全案朝貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物等重罪偵辦。

檢調接獲檢舉，林渝鈞對外自稱「校長」，自2022年起透過蔣姓前妻媒介，對有資金需求的高姓包商放款，高自2024年4月起至去年8月，累計向林借款2230萬元，月息高達3.5分至5.6分，並依林指示按月提領375萬元高額利息至地檢署地下停車場面交。高男指控，林在他還不出利息後，強迫其父子承認1億元虛假債務，還要求轉讓公司設備，並恫嚇稱「我比較麻煩的是我跟同事借的」，其他股東還有的是警分局長與政府官員等語。

據悉，高因不堪每月支付375萬元高額利息，去年12月檢具與林的對話錄音與所有往來金流向調查局北機站檢舉。檢調調查發現，林男涉嫌利用前妻及李姓前女工友擔任白手套洗錢，放款給高的實際金額遠超過2230萬元的數倍，放款年息更是超過法定利息5%的10餘倍。全案目前正由檢調搜索清查中。

44歲的林渝鈞在司法官訓練所（現為司法官學院）第49期結業後，任職南投地檢署期間，曾瓦解山老鼠集團盜伐珍貴肖楠、紅檜、扁柏等珍貴林木藝品總重逾5公噸，市價超過5000萬元，8年前調任基隆地檢署後，指揮基隆警方掃蕩多家電玩店，被警界譽為「電玩殺手」。

法界同僚對於林渝鈞的印象是辦案認真且低調，基隆地檢署今晨搜索「自己人」的消息傳出後，在司法與警界造成極大震撼，也讓涉及放貸的幕後金主漸漸浮現，檢調「順滕摸瓜」，逐步釐清是否有政壇人士或高階警官牽扯其中。

