江啟臣被質疑「收割」航線政績 蔡其昌感謝「真正功臣」

民進黨立委蔡其昌擔任立委期間積極為台中爭取航線，並與星宇航空董事長張國煒多次洽談，在社群多次分享台中航線進度。不料國民黨立委江啟臣23日在臉書發文表示開工第一天就造訪星宇航空，「感謝星宇航空將台中作為第二營運基地」，被網友質疑想收割政績，而江啟臣的臉書貼文留言區被網友留下「感謝蔡其昌委員」洗版，蔡其昌也針對此事回應

江啟臣23日在臉書發文指出，開工第一天他和交通委員會黃健豪、洪孟楷委員特別造訪星宇航空，針對大台中的航空願景展開深度對談，並稱：「一直以來，我就主張台中清泉崗國際機場必須躍升為真正的國際門戶」。

江啟程表示，這不只是為了讓中台灣的鄉親享有中進中出的便利，更要吸引國際旅客直接來中部洽商觀光，帶動經濟發展，提高國際能見度；我們一致認同，台中具備成為台灣國際門戶的強大潛力，但關鍵在於必須加緊腳步，提前佈建各項基礎設施。江啟程也在臉書貼出他與張國煒的合照。

不過江啟臣此舉被許多網友質疑是在「割稻尾」，在社群尚未先前多次爭取台中航線的蔡其昌抱不平，江啟臣的臉書貼文也被網友以「感謝蔡其昌委員」洗版，此外也有網友留言：「感謝蔡其昌委員幫台中航線升級，江副院長打廣告要說清楚啊，不然以為你在收割政績呢～」、「謝謝其昌總召！想撿尾刀喔？偏不給你如意。」、「哇哇哇，好輕鬆的收割......」、「謝謝留言區的大家讓真正辛苦的人被看見，蔡其昌委員辛苦了」、「默默做事比高調作秀有意義太多。」

蔡其昌在立委任內多次爭取台中航線，他在去年4月時曾發文坦言：「過去這一年，我多少有些氣憤和沮喪。我常常說，中部人不是不願意出國，而是沒有選擇。」蔡其昌提到：「張國煒董事長曾和我說過，他很看好台中的潛力。我聽得懂這句話，也懂其中的含意，這代表著台中不是沒有資源。我盡可能在能力所及範圍內，在立法院重複向交通部、民航局等單位溝通，也在會後向華航、虎航及星宇等航空公司，深入了解問題癥結，協助推動航線的增加。」

而面對網友力挺，蔡其昌在臉書發文：「看著大家在為爭取航班的事抱不平，其實是你們的功勞。因為有市場需求才有加開的可能性。」並在Threads留言表示：「是每一位期待加開航線的你們的功勞啦。」

