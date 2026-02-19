大年初二翁載女兒女婿小外孫出遊 撞歪電線桿

羅翁駕駛轎車，突然撞擊路旁的電線桿，致電桿傾斜。（圖由警方提供）

新北市71歲羅姓老翁一家4口昨天傍晚至苗栗縣獅潭鄉出遊，羅翁駕轎車行經台3線獅潭鄉和興村路段時，車子突然失控衝撞路旁電線桿，致電桿傾斜，還波及路旁一輛轎車，車上4人因突來的撞擊，胸部不適，緊急送醫，幸無大礙，肇事原因疑精神不濟一時恍神釀禍。

經警方初步調查，由羅姓老翁駕駛驕車，載女兒、女婿及3歲的外孫，由台3線南下直行行駛內側車道，欲到苗栗縣獅潭及大湖鄉遊玩，當行經台3線獅潭鄉和興村路段時，車子突然失控偏移至外側車道自撞路邊電桿，造成電桿傾斜、車輛前車頭受創嚴重，事故也波及另一輛停於路旁的藍色轎車，致車尾受損。

因突來的撞擊，致羅翁一家4口胸部不適，獅潭消防分局據報，緊急將4人送醫，所幸均無大礙，駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

大湖警察分局今（19）日呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

羅翁駕駛轎車，突然撞擊路旁的電線桿，並波及停於路旁的轎車。（圖由警方提供）

