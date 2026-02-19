習近平親自施壓！WSJ爆美對台新軍售擱置中 川普官員陷兩難

《華爾街日報》（WSJ）披露，一輪新的美國對台軍售方案目前正陷入停滯。該方案包括愛國者防空飛彈攔截器及其他武器。圖為美軍的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）。（圖擷取自美軍DVIDS網站）

《華爾街日報》（WSJ）披露，一輪新的美國對台軍售方案目前正陷入停滯。知情官員指出，由於中國國家主席習近平親自施壓，加上川普政府內部擔憂此舉恐衝擊4月初的「川習會」，導致該軍售案目前被迫「卡關」。報導指出，該方案包括愛國者防空飛彈及其他武器。

習近平在本月初與川普的通話中，強烈要求美方在對台軍售議題上「保持審慎」。由於川普預計於4月訪問北京，美方官員坦言，川普政府目前極力避免在出訪前與北京鬧僵。當週一被媒體問及是否會持續對台供武時，川普的回應顯得曖昧。他表示：「我正與習主席討論這件事，我們有過一次很棒的對話，很快就會做出決定。」他也隨後補上一句：「我們和習主席的關係非常好。」

根據《華爾街日報》獨家報導，北京已對美國去年12月公布110億美元（約新台幣3500億元）對台軍售案震怒，然而習近平在通話中對此議題施壓的同時，美國官員正討論額外的對台軍售計畫。美國知情官員透露，川普的顧問們對此決定猶豫不決。該官員強調，雖然習近平態度堅定，但川普不會被中國擺布。但另一名官員表示，川普希望維持與習近平的貿易休戰，因此軍售決定的時機正在幕後被仔細權衡。

美國國會尚未收到新軍售案的正式通知，但一名國會幕僚表示，預計該方案將包括愛國者防空飛彈攔截器及其他武器。報導請求回應評論時，一名美國官員表示，軍售案正在政府內部程序處理中。

中國擬拋「大撒幣」誘因 換取美方反台獨

報導指出，為了確保4月峰會順利，美中雙方正積極磋商。中方目標爭取取消關稅、放寬AI晶片出口管制。美方可能要求中國大量採購大豆、波音飛機及美國能源，以削減對中貿易赤字。更重要的是，一些中國政策顧問在內部討論，如果美國在反對台獨方面採取更積極的立場，中方可能會提出一份更大的經濟方案，可能包括大規模購買美國國債。目前尚不清楚由副總理何立峰領導的中國談判代表是否認真考慮這些提議。

在外交降溫的氛圍下，五角大廈1月發布的國防戰略報告也展現出較為溫和的語調，強調追求「中國也能接受的和平」，雖然仍重申將在「第一島鏈」（含日本、台灣、菲律賓）建立防禦，但卻未直接點名台灣。華府研究機構 Beacon Policy Advisors 分析，川普政府目前的方針非常明確：「在4月峰會前維持現狀，避免雙方陷入衝突升級的惡性循環。」 這也意味著，在「川習會」落幕前，台灣期待的軍售進展恐將持續處於高度不確定狀態。

